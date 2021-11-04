Завжди була обережна зі зброєю: Джолі в шоці від трагедії з Болдвіном

Голлівудська актриса, яка знімалася у численних бойовиках і не раз тримала в руках зброю на зйомках, сказала, що трагічний інцидент із Алеком Болдвіном приголомшив її

Анджеліна Джолі прокоментувала вбивство Галини Гатчинс

Анджеліна Джолі, про зміни в особистому житті якої нещодавно розповіли інсайдери, поділилася своїми думками про трагедію, яка сталася на знімальному майданчику фільму "Іржа", коли Алек Болдвін вистрілив із гвинтівки та вбив оператора-постановника Галину Гатчинс. Під час інтерв'ю The Times Джолі висловила співчуття рідним обох сторін:

Я не можу уявити, через що проходять ці сім'ї. Зараз горе та трагедія цього нещасного випадку просто шокують. Я завжди була дуже обережна, бо мені доводилося багато працювати зі зброєю – сказала Джолі.

Фото: скріншот з фільму "Містер та місіс Сміт"

Всесвітньо відома актриса знялася у великій кількості бойовиків. Тому на знімальних майданчиках їй доводилося неодноразово працювати з різноманітною зброєю та іншими небезпечними реквізитами.

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Як відомо, трагічна подія шокувало кінематографічне співтовариство. Багато працівників кіноіндустрії почали наполегливо вимагати покращити заходи безпеки на знімальних майданчиках та постійно контролювати цей процес. Джолі також закликає до цього:

У тому, як поводитися зі зброєю і в тому, як її перевіряти, слід дотримуватися процедури та ставитися до цього дуже серйозно, – каже актриса.

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