В Україні розпочали підготовку до проведення Євробачення-2023

В Україні розпочали підготовку до Євробачення-2023 / Фото: suspilne.eurovision

Пісенний конкурс у 2023 році має відбутися в одному із міст України. У київській мерії вже заявили про готовність зайнятися організацією шоу.

Наразі Кабінет Міністрів створив організаційний комітет з підготовки та проведення пісенного конкурсу в Україні, а також затвердив його склад. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, рішення було ухвалено на засіданні 10 червня

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Нагадаємо, що шанс провести Євробачення-2023 Україні випав після перемоги на конкурсі колективу Kalush Orchestra. Проте наша країна також може передати право проведення міжнародного шоу будь-якій іншій країні-учасниці. В оргкомітеті "Євробачення" не виключають той факт, що через війну в Україні конкурс доведеться перенести до іншої держави.

До речі, раніше фронтмен хіп-хоп колективу Олег Псюк висловлювався щодо місця проведення "Євробачення-2023", а кришталевий приз музиканти Kalush Orchestra продали за 900 000 тисяч доларів!

Також варто зазначити, що після участі у вокальному змаганні пісня українського колективу стала відома на весь світ. Нещодавно ми також писали, що білоруські музиканти-опозиціонери переспівали хіт Kalush Orchestrа Stefania.