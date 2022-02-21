Вакарчук пригрозив піти із Голосу країни: як пройшов п'ятий випуск сліпих прослуховувань

Усі подробиці п'ятого випуску "Голосу країни" / Фото: YouTube

Минулого тижня Оля Полякова співала шансон, а цього вечора на проєкт прийшли учасники фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022". Та все по порядку.

Нагадаємо, що крісла "Голосу країни" у 12 сезоні зайняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA та Потап. Вперше на проєкті з'явилося й п'яте крісло – у ньому сидять Олександра Зарицька та Андрій Мацола. За новими правилами вони можуть дати другий шанс учаснику, якого не обрали тренери шоу.

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Відкрив новий випуск сліпих прослуховувань масажист Олександр Олещук з однією із найпопулярніших пісень шоу – Hallelujah. До нього розгорнулися Надя Дорофєєва та Оля Полякова, але вокаліст обрав першу.

Тріо GuliGuli виконали незвичайну версію хіта The Weeknd – Blinding Lights. Виявилося, що дівчата – бек-вокалістки гурту KAZKA. До них повернувся Потап.

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Лаура Утеуоа приїхала в Україну із Казахстану, щоб заспівати пісню DOROFEEVA. Проте дівчині не пощастило, і до неї ніхто не розгорнув свої крісла.

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Дарія Забєліна співає у ресторані Вінниці. Дівчина виконала зворушливу пісню, яка довела до сліз усіх тренерів шоу. До неї розвернулися Святослав Вакарчук, Потап та Надя Дорофєєва. Лідер ОЕ заявив, що піде із шоу, якщо Дарія не обере його команду, тож дівчина обрала його.

Ще один учасник із зарубіжжя – Нарек Амірян. Він приїхав з Вірменії, і він хірург. Лікар та співак-самоучка вразив своїм вокалом усю четвірку зіркових тренерів, але обрав команду DOROFEEVA.

Михайло Герасимчук із Запоріжжя мріє відкрити музичну школу. Вокаліст також дуже хотів потрапити до Потапа, що й сталося – репер єдиний, хто розгорнув крісло до конкурсанта.

Наступною на сцену вийшла Вікторія Литвинчук – фіналістка першого сезону "Голос. Діти". Їй пощастило, бо Оля Полякова – єдина, хто розгорнула до Віки своє крісло.

У Андрія Григорського синдром Турета. Але незважаючи на недугу, хлопець співає та мріє про сцену. Андрій потрапив у команду до Олександри Зарицької та Андрія Мацоли.

Ще одна фіналістка дитячого "голосу" – Каріна Столаба. До неї розвернулися всі зіркові тренери, а Оля Полякова була готова битися за дівчину. Та Каріна обрала команду Потапа.

Олександр Захаров – учитель англійської, який також співає у групі. На жаль, ніхто із тренерів "Голосу країни" не розвернувся до нього.

Валерія Бутурліна викладає вокал. Дівчина стала однією з небагатьох учасників, кому вдалося привернути увагу всієї четвірки тренерів. Валерія приєдналася до команди Олі Полякової.

Олександр Коржов приїхав на шоу "Голос країни" заради своєї мрії. На останніх секундах до нього розвернувся Святослав Вакарчук, який вирішив дати шанс Саші.

Вероніка Слюзайок із Києва прийшла на шоу, щоб виконати пісню для своєї коханої бабусі. Дівчині не тільки вдалося домогтися уваги всіх тренерів, підтримати її прийшли KALUSH та Skofka. Вероніка обрала Потапа.

Ще одна зіркова гостя п'ятого випуску – Тіна Кароль. Вона прийшла в студію "голосу", щоб зустрітися з Катериною Офліян – автором пісні "Знайти своїх". Дівчині дали другий шанс Олександра Зарицька та Андрій Мацола.

Дізнайтесь також, як пройшов попередній випуск "Голосу країни".