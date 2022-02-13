Полякова виконала Мурку з учасником Голосу країни та засмутила Вакарчука (відео)

Новий випуск сліпих прослуховувань розпочався дуже несподівано та емоційно

Оля Полякова заспівала з учасником "Голосу країни" шансон / Фото: YouTube

Володимиру Порубайлу вдалося зацікавити Олю Полякову та Надю Дорофєєву наприкінці свого виступу. Зіркові тренери розгорнули до хлопця свої крісла на останніх секундах.

А минулої неділі на сцені "Голосу країни" співала донька Костянтина Меладзе, яку довели до сліз.

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Володимир родом із Одеси. Він разом із групою грає у місцевих ресторанах і найчастіше виконує шансон.

Коли судді проєкту "Голосу країни" почули про це, то одразу ж попросили вокаліста виконати щось із його звичного репертуару. До нього приєдналася Оля Полякова і вони разом заспівали "Мурку".

Святослав Вакарчук не оцінив вибір композиції імпровізованого дуету. Дивіться, як це було:

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А у грін румі Володимир Порубайло зробив пропозицію своїй коханій. Він подарував їй букет червоних троянд, став на одне коліно, простягнув каблучку. Дівчина сказала "так"!

Нагадаємо, що до вокаліста розгорнулися одразу два тренери: Оля Полякова та DOROFEEVA, але вибрав Володимир Надю.

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Раніше ми писали, що Оля Полякова пристрасними танцями спробувала заманити до себе учасника "Голосу країни".