Пропозиція руки і серця та зізнання Полякової: всі подробиці нового випуску Голос країни

Сліпі прослуховування 12-го сезону продовжуються. Після чергового випуску у командах зіркових тренерів з'явилися новачки

Як пройшов новий випуск "Голосу країни" / Фото: YouTube

Минулої неділі на сцені голосу виступила донька Костянтина Меладзе яка розгорнула до себе всіх тренерів шоу. Сьогодні у проєкті з'явилися нові вокалісти.

Нагадаємо, що крісла "Голосу країни" цього року зайняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA та Потап. Вперше на проекті з'явилося й п'яте крісло – у ньому сидять Олександра Зарицька та Андрій Мацола. За новими правилами вони можуть дати другий шанс учаснику, якого не обрали тренери шоу.

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Почав новий випуск вокального талант-шоу Володимир Порубайло, який виконав пісню Eye of the tiger. Вокаліста обрали Оля Полякова та Надя Дорофєєва. З першою Володимир виконав композицію "Мурка", але зрештою зробив вибір на користь DOROFEEVA.

За лаштунками шоу учасник несподівано освідчився своїй коханій, яка прийшла його підтримати. Звісно на пропозицію руки і серця, дівчина відповіла "Так".

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Далі на сцену "Голосу країни" вийшла Алучана Феджі з Харкова. Дівчина виконала хіт гурту KAZKA і їй дали шанс Олександра Зарицька та Андрій Мацола.

Дмитро Цимбал, до якого розгорнули свої крісла Оля Полякова та Святослав Вакарчук, співає у хорі імені Верьовки. Для сліпих прослуховувань він обрав найвідомішу композицію Luna, а також "Місяць на небі". Зрештою Дмитро обрав команду Святослава Вакарчука.

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Далі на сцену шоу вийшла Аліна Лаврова, якій на гітарі підігравав її чоловік Юрій. До незвичайного дуету розгорнулися три тренери – Полякова, Потап та Дорофєєва. Потап запропонував учасникам виступати дуетом, що врешті підкупило пару.

Каріна Аввакумова – акторка. Вона прийшла на проєкт, щоб реалізувати свою давню мрію – стати співачкою. На жаль, до неї не розвернувся ніхто із тренерів "Голосу країни".

Наступною на сцену вийшла 16-річна Діана Матвійчук. Вона заспівала композицію "Там, куди я йду" і на останніх секундах розгорнула до себе крісло Потапа.

Гліб Пархоменко з Херсона прийшов на голос із треком I Wanna Be Your Slave переможців "Євробачення-2021" гурту Måneskin. Хлопця обрали одразу три зіркові тренери: Святослав Вакарчук, Оля Полякова та Надя Дорофєєва, та він пішов до команди останньої.

Ще один учасник сліпих прослуховувань – Павло Тютюнник з Тернополя. Він зворушив своєю душевністю та трагічною історією всіх тренерів шоу. Але повернулися до нього Оля Полякова та Святослав Вакарчук, які заспівали разом із конкурсантом. Павло приєднався до команди Вакарчука.

Тарас Полях вийшов на сцену "Голосу країни", щоб присвятити пісню своїй коханій дівчині. Вероніку він порадував, а от тренерів не здивував.

Наступною на сцену проєкту вийшла Юлія Штоля. Дівчина співає у ресторані та мріє про велику сцену. До неї розгорнулися усі тренери, але Юлія обрала команду Потапа.

Олександр Десятников з Дніпра займається гончарством та любить співати. Він прийшов на проєкт із піснею ОЕ – "Без тобі мене нема". До Сашка розвернувся тільки Потап, тож хлопець не мав іншого вибору, як приєднатися до його команди.

Ще одна учасниця сліпих прослуховувань Аліса Фінашкіна – мати двох дітей. Дівчина прийшла на голос заради виконання своєї мрії. Другий шанс їй подарували Олександра Зарицька та Андрій Мацола.

Останнім на сцену вокального талант-шоу вийшов учасник із Казахстану Дімаш Даулетов. Він здивував аудиторію виконанням відомого хіта I Have Nothing. До хлопця розгорнулися усі тренери, але він обрав Олю Полякову.

Раніше ми писали, що Полякова виконала Мурку із учасником "Голосу країни" і засмутила Вакарчука.