Валерій Меладзе та Віра Брежнєва відмовилися співати для росіян у Туреччині

Віра Брежнєва та Валерій Меладзе скасували концерти у Туреччині / Фото: Instagram

Нещодавно у росЗМІ з'явилася афіша, де анонсувалися виступи зірок в одному з турецьких готелів. Серед артистів, які мали давати концерти, переважно ті, хто промовчав про російську агресію: Ані Лорак, Діма Білан, співачка родом з України Йолка, Артур Пирожков, Artik & Asti.

Також у списку значилися Віра Брежнєва та Валерій Меладзе, яких у Росії тепер "скасовують" через антивоєнну позицію.

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У росЗМІ почали обговорювати, що Віра Брежнєва та Валерій Меладзе підтримують Україну, а в Туреччині вирішили співати для росіян. Трохи згодом з'явилася інформація, що концерти Віри Брежнєвої та Валерія Меладзе скасували організатори через скандали навколо артистів. Також не буде виступу Ані Лорак, яка наразі зникла з соцмереж і ніяких коментарів не дає.

Після всіх обговорень на зв'язок вийшов представник готелю, в якому мали виступати артисти, і зазначив, що Віра Брежнєва та Валерій Меладзе самі відмовилися від концертів.

Вони сказали, що просто не можуть, і довелося скасувати всі концерти, – заявив менеджер готелю в коментарі П'ятому каналу.

Про виступи Лорак не відомо. Але співачка раніше скасувала всі концерти в Росії та планує повернутися на сцену не раніше осені.

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Нагадаємо, раніше один з російських музичних каналів вніс Віру Брежнєву та Валерія Меладзе до чорного списку. Крім того, співачці заборонили в'їзд до Росії на 50 років.