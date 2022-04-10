Ани Лорак отказалась от концертов в России? Где певица планирует выступать

Ани Лорак долгое время пыталась маневрировать между двумя странами – Украиной и Россией

Названы новые даты ближайших концертов Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине, недавно отменила все концерты в России и уехала в Эмираты. Певица исчезла из соцсетей и не появляется на публике с начала войны. Теперь на фан-страницах артистки поклонники только вспоминают архивные выступления. К слову, судя по афиши на официальном сайте Лорак, певица планирует вернуться к концертам не раньше осени.

На сайте артистки появились даты новых выступлений "голубки мира". Интересно, что пока концерты в России у Ани Лорак не анонсированы. В октябре артистка планирует выступить в Германии и Праге.

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Скриншот: anilorak.ru

Напомним, что в Украине намеренны лишить Ани Лорак и Василия Герелло всех званий и почетных наград. Ранее в Черновцах убрали именную звезду Ани Лорак с Аллеи звезд.

Недавно Оля Полякова призвала артистов, которые строят карьеру в России, озвучить свою позицию. Певица отметила, не стоит бояться потерять концерты в стране-агрессоре, все равно прежних заработков не будет.

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