Ворог обстріляв багатоповерхівку, де живе телеведуча Лідія Таран. Що з квартирою зірки?

Вчора, 26 червня, путінські посіпаки здійснили ракетний обстріл по Києву. В будинок телеведучої теж влучило. Де перебувала у той час Таран та чи є жертви – дізнайтесь у матеріалі

Лідія Таран поділилась моторошними подробицями / Фото: Telegram Кличко,

У неділю ворог знову здійснив атаку на Київ – було випущено щонайменше 14 російських ракет. Одна з них влучила у багатоповерхівку на Лук'янівці. Є загиблий та поранені, серед них семирічна дівчинка. Також телеведуча Леся Нікітюк розповіла шокуючу новину – одна ракета прилетіла у район, де вона мешкає.

Лідія Таран поділилась, що внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено і її квартиру. Про це телеведуча написала у коментарях під дописом своєї колеги Євгенії Цвєтанської у Facebook.

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Нелюди. Не чіпайте мій будинок. І мою країну!, – написала Євгенія.

У свою чергу Лідія Таран прокоментувала, що у її будинок у Києві влучила ракета. На щастя, на той момент телеведучої та її доньки у квартирі не було.

Все вибито, але ніби не горить. Головне, що там не було мене і малої. Мене посилено з ефіру прям закликають повернутись, бо ж в Києві вже безпечно. Я собі уявила, що дала слабину і приїхала оце, щоб не почуватись зрадницею, – написала телеведуча.

Скриншот Facebook

Користувачі Мережі висловили підтримку Таран та зазначили, що не треба докоряти собі в зрадництві, а краще берегти себе та донечку.

Скриншот Facebook

Зазначимо, що 44-річна телезірка разом з донькою Василиною перебуває у Франції. У травні Таран вже розповідала, що у її будинок потрапила російська ракета й внаслідок чого загинула журналістка Віра Гірич. Ведуча зізнавалась, що їй страшно повертатися додому.

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У Лідії Таран є донька від ведучого Андрія Доманського

Безпека – найголовніше. Поки люди не відчують, що безпечно – повертатись не варто. В моєму будинку вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму будинку. Я поки не бачу свою дитину і себе в ньому. Це головний аргумент чому поки ми не збираємось повертатись додому, – пояснювала тоді Лідія Таран в ефірі національного телемарафону.

Ранковий ракетний удар по Києву

Близько 6:30 ранку 26 червня ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку на Лук'янівці. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку.

За словами рятувальників, семирічну дівчинку дістали з-під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам "Охматдиту". Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

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Постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений осколками. Батько сім'ї – 37-річний Олексій – загинув.

Як заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.