Вечірка Джастіна Бібера закінчилася кривавою стрілянкою: фото

Після вечірки Джастіна Бібера розпочалася перестрілка / Фото: Instagram.com

Афтерпаті після концерту Джастіна Бібера, який опублікував романтичне зізнання дружині, біля елітного клубу у Лос-Анджелесі завершилося стріляниною. Щонайменше троє людей поранені. Постраждалих, чоловіків 19, 24 та 60 років було доставлено до місцевих лікарень і перебувають у стабільному стані, повідомляє поліція Лос-Анджелеса. Про це пише Vanity Fair.

Серед гостей на афтепаті були такі зірки, як Леонардо ДіКапріо, Дрейк, Кендал Дженнер, Тобі Магуайр та Хлоя Кардаш'ян. Як повідомляє TMZ, стрілянина біля клубу почалася раптово. Джастін Бібер та його дружина Хейлі швидко покинули місце подій. До мережі потрапив шокуючий кадр закривавленого чоловіка.

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Скріншот: Instagram

Зазначимо, що світове турне Бібера, відкладене через COVID-19, має розпочатися в Сан-Дієго наступної п'ятниці. Потім воно продовжиться на великих аренах, таких як Forum у Лос-Анджелесі, United Center у Чикаго та Madison Square Garden у Нью-Йорку. Після цього Бібер поїде з концертами до Данії, Аргентини, Південної Африки, Ізраїлю, Австралії та Великої Британії.

Нещодавно Хейлі та Джастін зізналися, як депресія вплинула на шлюб.