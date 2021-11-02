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Було багато ран і образ – Джастін та Хейлі Бібер зізналися, як депресія вплинула на їхній шлюб

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
2 листопада, 16:20
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Зіркова пара взяла участь у новому випуску американського подкасту "Добросовісно". Вони розповіли, як складно було знайти порозуміння у відносинах та зберегти шлюб
/ Фото: Getty Images

Шанувальники Джастіна Бібера знають, що він дуже нечасто торкається особистих тем, особливо рідко говорить про своє сімейне життя. Але у свіжому інтерв'ю разом зі своєю дружиною-супермоделлю Хейлі, яка нещодавно здивувала своїм святковим образом, артист відкрив завісу і розповів, як психічні проблеми вплинули на їхній трирічний шлюб.

Навіть коли ми одружилися, все ще було багато ран і образ, з якими мені потрібно було справлятися, – поділився співак.

Як розповів артист, його емоційний стан негативно позначився на спілкуванні з нареченою:

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Я так багато пережив у своєму житті та зрозумів, що мені необхідно пройти через серйозне лікування, щоб дістатися до місця, де я міг би бути у здорових стосунках, тому що у мене було багато травм та шрамів. Тому я просто взяв на себе зобов'язання працювати над цими речами та одужувати, — зізнався Джастін.

Хейли и Джастин Бибер у кліпі"10,000 Hours"
Хейли и Джастин Бибер у кліпі"10,000 Hours" / Фото: YouTube

Очевидно, що він говорив про своє знаходження у психіатричній клініці у 2019 році. Тоді у нього діагностували депресію, з якою Бібер боровся два роки. На той час він був упевнений, що Хейлі не витримає цього і піде. Але кохана Джастіна навпаки його підтримала:

Я дуже довго любила цю людину, і тоді був не час відмовлятися від нього. Я не вчинила б так із ним. Уявіть, що ви кидаєте когось у найгірший період його життя. Я не така людина, тому збиралася перетерпіти, хоч би яким був результат, – сказала Хейлі.

Також вони зізналися, що зараз часто думають про дітей і впевнені, що як тільки їхні стосунки повністю налагодяться, мрії про спадкоємців стануть реальністю.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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