Ведуча Марина Кухар святкує 10 років на каналі Україна: Коли ростеш і розвиваєшся – часу не помічаєш

Марина Кухар ніколи не "вигорала" на роботі

Перші прямі ефіри на каналі "Україна" ведуча порівнює з першим побаченням – завжди хвилювання, але з таким піднесеним присмаком. На кастинг Марина Кухар, яка нещодавно поділилася порадами щодо виховання дітей, приходила, коли ще студія і ньюз-рум тільки будувалися:

Я переписала кілька тестів, прочитала їх перед камерою в маленькій студії, колеги влаштували невеликий краш-тест на реакцію в непередбаченій ситуації. Розповіли про масштабні плани, показали проєкт того, якою буде студія. Я подумала, що дійсно хочу тут працювати. Хоча будівництво було тільки на початковому етапі, мене вразив амбітний підхід до справи , – розповіла Марина Кухар.

Марина Кухар 10 років працює на каналі "Україна"

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Найбільше переживала за те, щоб спрацюватися з колегами. Робота в новинах – командна робота, де кожен має свою зону відповідальності, і коли хтось не хоче бути ефективним, то страждає кінцевий результат. Втім, журналістка з радістю визнає, що етап таких "притирань", коли дізнавалися сильні і слабкі сторони кожного з колег, команда пройшла досить швидко.

10 років, за словами телеведучої, – це не багато і не мало – це швидко, адже робота в новинах задає темп і динаміку. Кожен випуск – це зріз того, чим живе світ. При цьому, з часом додається досвід, відбувається зростання в професії, з'являються нові навички.

Ми весь час змінюємося – пробуємо нові формати, міняємо підхід – дивимося, що цікаво глядачеві, які теми для нього важливі, яку подачу новин воліє побачити. Змінювалися і візуально. За цей час, якщо я правильно пам'ятаю, це вже четверта версія студії новин на каналі, – поділилася Марина Кухар.

Телеведуча Марина Кухар / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Незважаючи на багаторічний досвід в професії, з ведучею жодного разу не траплялося емоційне вигорання:

Так, бувають свої емоційні злети і падіння, втома, роздратування, поганий настрій чи самопочуття, але у мене все це закінчується в момент, коли режисер каже: "10 секунд до ефіру", – зізнається Марина Кухар.

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