Відбій о 2 ночі, стрес і багато зустрічей: як виглядає типовий день голови оргкомітету Міс Україна

Голова оргкомітету "Міс Україна" Вероніка Щипцова з усіма подробицями описала свій типовий день під час підготовки до фіналу конкурсу. Графік Вероніки вражає!

Вероніка Щипцова розповіла правду про роботу в оргкомітеті "Міс Україна" / Фото: прес-служба, instagram.com/veronica_shchiptsova, Колаж: Сьогодні

Це те, що залишається за кадром! Нещодавно ми поспілкувалися з учасницями конкурсу, які розповіли нам про життя в таборі для підготовки до фіналу "Міс Україна". А тепер в інтерв'ю "Сьогодні" про свій типовий день, а також про те, що залишається "за лаштунками", розповіла голова оргкомітету Вероніка Щипцова.

Робота над конкурсом: скільки людей в команді

Напевно не всі могли уявити собі, яким насиченим може бути графік організаторів конкурсу "Міс Україна".

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Команда, яка працює над створенням фінального шоу – це приблизно 120-150 людей - всі, хто працює над створенням сцени, концертної програми і так далі. На постійній основі в "Міс Україна" працює 10 осіб. За словами Вероніки, є ще й люди на аутсорсі – SMM-спеціалісти, дизайнери, таргетологи – їх приблизно 20. І звичайно ж, всю роботу цих людей необхідно контролювати, знати всі нюанси.

Вважаю, що керівник – не просто людина, яка розподіляє завдання між співробітниками – він допомагає, якщо колеги не можуть впоратися з чимось, контролює, підтримує. Я вникаю в абсолютно кожну деталь, починаючи від технічних моментів – наприклад, охорона на локації, закінчуючи комунікаційними – взаємодією з медіа, – каже Вероніка.

Вероніка Щипцова, глава оргкомітету "Міс Україна" / Фото: instagram.com/veronica_shchiptsova

День починається о 7 ранку, закінчується о 2 ночі

За словами Вероніки, останній раз вихідний у неї був місяць тому. Нескінченні зустрічі, репетиції, комунікація з пресою, із запрошеними артистами та багато іншого – це невід'ємна частина графіка Щипцової.

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Вранці швидко збираюся, потім приїжджаю до офісу, година йде на планерку. Далі – офісна робота до обіду, потім виїжджаю на низку зустрічей, після обіду роблю зріз виконаних завдань і допомагаю колегам вирішити те, що ще не зроблено, якщо є проблеми. Увечері виїжджаю у табір до дівчат або на репетицію, потім вечірня зустріч або примірка нарядів, годину на особисті процедури. В кінці дня – працюю з цифрами, документами – все це десь до півночі або до другої ночі, – каже Вероніка.

Вероніка Щипцова / Фото: прес-служба

Дізнавшись про такий напружений графік роботи, ми поцікавилися у Вероніки, як їй вдається тримати себе у формі і підтримувати нормальне самопочуття.

Мій характер не дозволяє зійти з дистанції і кинути справу на половині шляху. І, звичайно, намагаюся стежити за своїм здоров'ям, приймаю вітаміни, ходжу на масажі, допомагаю своєму організму перемогти стрес. Тому що навантаження дуже серйозне. Дотримуюся правильного харчування, спорту зараз менше – це скоріше зарядки і аеробні навантаження ситуативні, – пояснює Щипцова.

Вероніка Щипцова / Фото: instagram.com/veronica_shchiptsova

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За словами Вероніки, їй дуже пощастило із співробітниками, які є великою, злагодженою командою, а конкурс "Міс Україна" дівчина називає своїм "другим домом".

Хто стане переможницею конкурсу всі дізнаються вже сьогодні, 21 жовтня. Фінал заходу відбудеться в Національному палаці "Україна", за перемогу змагатимуться 25 красунь з різних міст України.

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