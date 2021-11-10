Ведуча "Ранку з Україною" Маша Мельник зізналася, що свариться із чоловіком через ремонт

Ведуча Марія Мельник показала новий будинок

Незабаром ще одна телевізійна зірка поповнить лави заміських мешканців – ведуча "Ранку з Україною" Маша Мельник. Вони з чоловіком ще облагороджують новий будинок та ексклюзивно для програми "Зірковий шлях" показали, яку оселю купили.

У багатьох сім'ях ремонт часто стає причиною сварок – телеведуча разом чоловіком не стали винятком.

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Тут же втричі більше роботи, а Вітя думає, що її взагалі немає. Каже: "Давай робити три санвузли". Я кажу: "Пробач, а хто прибиратиме?". Чоловік відповідає: "А що, їх там мити треба особливо?" Тобто людина взагалі не розуміє цього , – скаржиться Маша.

Фото: Ремонт у будинку Маші Мельник

До столиці кілька переїхала через роботу ведучої. Перше власне житло було у них у Кропивницькому, але його довелося швидко залишити. Спочатку Мельник хотіла придбати квартиру. А до будинку була байдужа, бо розуміла, що жити за містом непросто.

Це так смішно, ми придбали квартиру, на яку дуже довго чекали. Коли я прибрала останній старий табурет і поставила нову, я відразу пройшла кастинг і нам довелося продавати житло і переїжджати сюди, – згадує телеведуча.

Дивіться повний сюжет про нове житло ведучої Марії Мельник:

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