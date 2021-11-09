Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Що з Надею?

Скандал з Талашком

Донька Началової

Дівчина Каньє

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Колишня хатня робітниця Януковича намагалася обікрасти нову господиню-мільйонерку в Москві

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
9 листопада, 15:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мілана Корольова, російська модель, блогерка та дружина підприємця Михайла Кучмента, у черговому огляді свого гардеробу заявила, що її хотіли пограбувати
/ Фото: instagram.com/milanakoroleva

Нещодавно дівчину Київстонера, як виявляється, пограбували, коли вона була вдома. Злодії потрапили на запис відеокамер, їх розшукує поліція.

У випадку Мілани зловмисницею виявилася не незнайомка, а жінка на ім'я Ірина, яка довгий час працювала в будинку Мілани та її чоловіка. Хатня робітниця прикріпила камеру до спідниці, що висіла у шафі біля сейфа. Таким чином Ірина хотіла записати на відео момент набору коду для сейфа, щоб потім самостійно відкрити схованку та взяти гроші.

Реклама

Вона шість років пропрацювала у Януковича, має всі рекомендаційні листи. Хоча я розумію, що все можна підробити, – поділилася Корольова у своєму відеоблозі.

Виявилося, що у жінки був спільник, з яким вона була у змові. Корольова уточнила, що має відео і листування із щиросердним зізнанням Ірини. Мілана також додала фото жінки у відео.

Скріншот: YouTube

Хатня робітниця ще винна мені грошей, бо дуже просила на її жахливе і складне життя. Зарплата у неї була непогана. Ставлення до неї було добрим. Коли ми виїжджали відпочивати, вона також відпочивала. Жила у нашому сусідньому будинку. Причому вона намагалася зробити з себе хорошу людину, запевняла, що їй потрібна була певна сума грошей із сейфа – вона взяла б тільки її, – пояснила Мілана.

Мілана та її чоловік, мільйонер Михайло Кучмент, написали заяву на Ірину в поліцію, а також попросили московські клінінгові агенції додати жінку до чорного списку.

Дивіться повне відео, в якому Мілана розповідає про те, що сталося:

Реклама

Інші новини на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти