Еммі-2021: оголошені номінанти на телепремію

Через пару місяців відбудеться 73-тя церемонія нагородження премією "Еммі". Переможців нагородять 19 вересня

Оголошено номінантів на премію "Еммі-2021" / Фото: Getty Images

Вже у вересні стане відомо, хто отримає заповітну статуетку "Еммі". Церемонія відбудеться в Лос-Анджелесі. А поки шанувальники можуть порадіти за свої улюблені проєкти і зробити ставки – хто ж переможе в номінації. До речі, несподівано для багатьох скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі для Опри Вінфрі потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск"!

Що стосується популярних серіалів, то проєкти "Корона" від Netflix і "Мандалорец" від Disney Plus розділили між собою лідируючі позиції – у кожного по 24 номінації. За ними слідують серіали "ВандаВіжн", у якого 23 номінації та "Розповідь служниці" – у цього проєкту 21 номінація.

Пропонуємо дізнатися, кого номінували на премію в основних номінаціях. Повний список ви можете подивитися на сайті телевізійної академії.

"Кращий драматичний серіал":

"Бріджертон"

"Пацани"

"Корона"

"Розповідь служниці"

"Країна Лавкрафта"

"Мандалорец"

"Поза"

"Це ми"

"Кращий комедійний серіал":

"Чорна комедія"

"Кобра Кай"

"Емілі в Парижі"

"Хитрощі"

"Бортпровідниця"

"Метод Комінскі"

"4лен"

"Тед Лассо"

"Емілі в Парижі" / Фото: Сьогодні

"Кращий міні-серіал":

"Я можу знищити тебе"

"Мейр з Істтауна"

"Хід королеви"

"Підземна залізниця"

"Ванда/Віжн"

"Кращий комедійний актор":

Ентоні Андерсон ("Чорнуватий")

Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")

Вільям Х. Мейсі ("Безсоромні")

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Кенан Томпсон ("Кенан")

Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com

"Краща комедійна актриса":

Кейлі Куоко ("Бортпровідниця")

Еллісон Дженні ("Матуся")

Трейсі Елліс Росс ("Чорнуватий")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Ейді Брайант ("Вискочка")

"Кращий актор драматичного серіалу":

Стерлінг К. Браун ("Це ми")

Джонатан Мейджорс ("Країна Лавкрафта")

Джош О'Коннор ("Корона")

Реге-Жан Пейдж ("Бріджертон")

Біллі Портер ("Поза")

Метью Рис ("Перрі Мейсон")

"Краща актриса драматичного серіалу":

Емма Коррін ("Корона")

Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")

Узо Адуба ("Пацієнти")

Олівія Колман ("Корона")

ЕмДжей Родрігес ("Поза")

Джерні Смоллетт ("Країна Лавкрафта")

Дивіться відео оголошення номінантів:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла церемонія нагородження премією "Золота Дзиґа-2021".