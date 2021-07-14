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Еммі-2021: оголошені номінанти на телепремію

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
14 липня, 09:56
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Через пару місяців відбудеться 73-тя церемонія нагородження премією "Еммі". Переможців нагородять 19 вересня
Оголошено номінантів на премію "Еммі-2021"
Оголошено номінантів на премію "Еммі-2021" / Фото: Getty Images

Вже у вересні стане відомо, хто отримає заповітну статуетку "Еммі". Церемонія відбудеться в Лос-Анджелесі. А поки шанувальники можуть порадіти за свої улюблені проєкти і зробити ставки – хто ж переможе в номінації. До речі, несподівано для багатьох скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі для Опри Вінфрі потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск"!

Що стосується популярних серіалів, то проєкти "Корона" від Netflix і "Мандалорец" від Disney Plus розділили між собою лідируючі позиції – у кожного по 24 номінації. За ними слідують серіали "ВандаВіжн", у якого 23 номінації та "Розповідь служниці" – у цього проєкту 21 номінація.

Пропонуємо дізнатися, кого номінували на премію в основних номінаціях. Повний список ви можете подивитися на сайті телевізійної академії.

"Кращий драматичний серіал":

  • "Бріджертон"
  • "Пацани"
  • "Корона"
  • "Розповідь служниці"
  • "Країна Лавкрафта"
  • "Мандалорец"
  • "Поза"
  • "Це ми"

"Кращий комедійний серіал":

  • "Чорна комедія"
  • "Кобра Кай"
  • "Емілі в Парижі"
  • "Хитрощі"
  • "Бортпровідниця"
  • "Метод Комінскі"
  • "4лен"
  • "Тед Лассо"

"Емілі в Парижі"
"Емілі в Парижі" / Фото: Сьогодні

"Кращий міні-серіал":

  • "Я можу знищити тебе"
  • "Мейр з Істтауна"
  • "Хід королеви"
  • "Підземна залізниця"
  • "Ванда/Віжн"

"Кращий комедійний актор":

  • Ентоні Андерсон ("Чорнуватий")
  • Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")
  • Вільям Х. Мейсі ("Безсоромні")
  • Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
  • Кенан Томпсон ("Кенан")

Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви")
Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com

"Краща комедійна актриса":

  • Кейлі Куоко ("Бортпровідниця")
  • Еллісон Дженні ("Матуся")
  • Трейсі Елліс Росс ("Чорнуватий")
  • Джин Смарт ("Хитрощі")
  • Ейді Брайант ("Вискочка")

"Кращий актор драматичного серіалу":

  • Стерлінг К. Браун ("Це ми")
  • Джонатан Мейджорс ("Країна Лавкрафта")
  • Джош О'Коннор ("Корона")
  • Реге-Жан Пейдж ("Бріджертон")
  • Біллі Портер ("Поза")
  • Метью Рис ("Перрі Мейсон")

"Краща актриса драматичного серіалу":

  • Емма Коррін ("Корона")
  • Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")
  • Узо Адуба ("Пацієнти")
  • Олівія Колман ("Корона")
  • ЕмДжей Родрігес ("Поза")
  • Джерні Смоллетт ("Країна Лавкрафта")

Дивіться відео оголошення номінантів:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла церемонія нагородження премією "Золота Дзиґа-2021".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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