Пишнотіла модель Ешлі Грем ледь не померла під час домашніх пологів: "Я вже бачила темряву"

Пологи Ешлі Грем минули з ускладненнями / Фото: instagram.com/ashleygraham

Взимку Ешлі Грем вдруге пізнала материнське щастя. Модель та її чоловік Джастін Ервін стали батьками синів-близнюків Романа та Малачі. Проте, як зізналася зірка, поява малюків на світ мало не коштувала їй життя.

Як зізналась 34-річна модель виданню Glamour, ту ніч пологів вона ніколи не забуде. Ешлі зізнається, що все пройшло швидко. Вона народжувала вдома за допомогою акушерок. Її хлопчики – Роман та Малачі – з'явились на світ з різницею дві години та сім хвилин.

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Ешлі Грем з близнюками / Фото: instagram.com/ashleygraham

Проте моменти щастя швидко переросли у страх. Адже після пологів Ешлі різко знепритомніла. Згодом модель дізналася, що у неї була сильна кровотеча.

Все, що я пам'ятаю, – це відчуття легкого дотику до моєї щоки. Пізніше я дізналася, що в той момент мене били по щоках, намагаючись привести до тями, а мій чоловік Джастін молився мені у вухо. Я ж бачила темряву і щось схоже на зірки, – поділилась Ешлі Грем.

Коли модель опритомніла, її намагалися заспокоїти, кажучи, що все гаразд. Однак Ешлі знала, що щось не так.

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Вони не хотіли тоді говорити мені, що я втратила літри крові. Але навіть попри те, що вони тоді не хотіли вдаватися в деталі, я оглянула кімнату, побачила буквально всюди кров і видала цей глибокий внутрішній крик – емоційне звільнення від хаосу, який я щойно пережила, – згадувала Ешлі.

Як потім дізналася зірка, одній з акушерок довелося перевернути її і тиснути пальцем над тазовими кістками, щоб зупинити кровотечу. Також їй кололи окситоцин.

Ешлі Грем має трьох синів / Фото: instagram.com/ashleygraham

Грем не могла ні сісти, ні повзти. Тож акушерки взяли двоспальне простирадло, поклали породіллю на нього і затягли коридором у кімнату для гостей, де було висувне ліжко, на якому вона провела наступні чотири дні.

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Я тиждень не могла ходити. І не виходила з дому близько двох місяців. Мої акушерки навідували мене щодня. Гадаю, їм здавалося, що те, якими тяжкими були ті події, мене мучитиме, але я весь час їм казала: "Ви всі врятували мене. Бог урятував мене. Це справжнє диво", – зізналась модель.

У Ешлі Грем стався викидень

Також Ешлі поділилася ще одним моментом у своєму житті. Ще до вагітності близнятами вона чекала ще на одну дитину. Проте у лютому 2021 року в Ешлі стався викидень.

Я не ділилася цим досі, але я завагітніла у січні 2021 року, у день народження мого чоловіка. Оскільки це була моя друга вагітність, вона почала проявлятися рано, і ми були так схвильовані. Але наприкінці лютого у мене стався викидень. Це руйнувало. На сьогодні це одна з найбільших втрат у моєму житті, – поділилась модель.

Коротко про особисте життя моделі

Ешлі Грем вийшла заміж за кінооператора Джастіна Ервіна в 2010 році, через рік після знайомства. Через десять років у пари народився первісток – син Айзек.

Ешлі не соромиться свого тіла і постійно публікує у соцмережі фото в білизні, демонструючи розтяжки та складки на шкірі. Вона є прихильницею руху Health at Every Size.

Грем стала першою plus-size моделлю, що з'явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue у 2016 році.

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