Віра Брежнєва вимагає зупинити війну в Україні: "Страшно, що такий пі**ець відбувається на очах усього світу"

Віра Брежнєва виступила проти війни в Україні. / Фото: instagram.com/ververa

Слідом за Златою Огнєвіч, яка звинуватила російських зірок у дезінформації, висловилась про напад Путіна на Україну Віра Брежнєва.

Співачка звертається до тих людей, які зараз не розуміють як серйозно все те, що відбувається.

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Не розуміють тому, що у них не зібрано тривожну валізку, їхня родина не ночує в бомбосховищі, їхні діти та літні люди не під загрозою. Це неможливо зрозуміти, не почувши вибухи і виття сирен повітряних тривог не в кіно, а наживо. Спробуйте просто уявити, що вулицею їздить військова техніка не для параду, а заряджена справжніми боєприпасами.

Скріншот Instagram

Брежнєва також додала, для того, щоб зрозуміти все це – потрібно повірити:

А повірити у таке страшно! Страшно, що такий пі**ець відбувається прямо зараз, на очах усього світу. І воно відбувається в Україні. Йде війна! Не спеціальна операція, як вам кажуть, не навчання. Це війна! Україна у ваших новинах та Україна у реальному житті – це різні країни. Але згадайте, людське життя – найбільша цінність. Зупиніть війну!

Окремо Віра Брежнєва подякувала всім за підтримку Україні та закликала усіх залишатись людьми.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, багато зірок з усього світу підтримують Україну. Зокрема, Потап закликав Росію припинити війну проти України. Також Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через цю ситуацію.