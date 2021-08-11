Віра Брежнєва в приталеній сукні за 8 тис. гривень вразила Меладзе в Греції (фото)

Віра Брежнєва на відпочинку / Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка станцювала на барній стійці після зради коханого в новому кліпі, опублікувала серію фото з Греції. Туди зірка прибула деякий час тому зі своїм чоловіком, Костянтином Меладзе. На фото артистка невимушено позувала в тіні під стіною, в мінімалістичному вбранні.

Кадрами співачка поділилася в Instagram. Віра Брежнєва була в сукні молочного кольору з відкритою спиною від бренду Bazilika і з чорною сумкою та сонцезахисними окулярами від Saint Laurent.

Віра Брежнєва в трикотажній обтягуючій сукні / Фото: instagram.com/ververa

На офіційному сайті бренду можна побачити, що вартість такої сукні становить 22450 рублів (близько 8 тисяч гривень).

Скріншот / bazilikastore.com

Вбрання підкреслило тендітну фігуру Віри Брежнєвої. Ймовірно, кадри зробив Костянтин Меладзе.

Чоловік сказав учора "Ти неправдоподібно добре виглядаєш, а я – правдоподібно", – написала співачка.

Віра Брежнєва позувала перед Костянтином Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, що Віра Брежнєва перебуває у шлюбі з продюсером і композитором Костянтином Меладзе з 2015 року.

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