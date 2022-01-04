Вєрку Сердючку не вразив дорогий подарунок від мільярдера Абрамовича, і ось чому

Вєрка Сердючка пригадала дорогий подарунок від Романа Абрамовича, який їй не сподобався. / Фото: Instagram
Знаменитості активно діляться своїми спогадами про святкування Нового року. Нещодавно Влад Яма згадав жахливий випадок, що стався з ним новорічної ночі, а тепер Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) розповіла про один коштовний подарунок, який вона отримала колись від бізнесмена.
2022 рік артистка зустріла на елітному корпоративі в Дубаї. Традиційно зірка тішила публіку своїми хітами "Дольче Габбана", "Чита Дрита", "Все будет хорошо". А в перервах між піснями разом з командою піднімала келих з ігристим напоєм та ділилась веселими історіями. Наприклад, Сердючка пригадала подарунок, який їй колись зробив виходець із Росії бізнесмен Роман Абрамович.
Артистка згадала, що якось отримала від підприємця пляшку "лакшері" шампанського. Проте це не дуже вразило зірку, повідомляє StarHit.
Якось Абрамович після виступу нам прислав пляшку дорогого шампанського. А в нас колектив під сто людей. Ну, ми розлили кожному по ковпачку, щоб усім дісталося. І знаєте – ніякої різниці не відчули, – з гумором поділилася Сердючка.
Окрім того, українська зірка пригадала, як у дитинстві була фанаткою італійського музиканта Тото Кутуньо. Вона навіть вирізала його фото із журналів. Однак коли Сердючка подорослішала і стала відомою співачкою, то особисто познайомилася зі своїм кумиром і навіть випила з ним кави.
Раніше ми писали, що у 2013 році Андрій Данилко придбав легендарну машину Rolls-Royce лідера гурту Queen, але так жодного разу і не зміг на ній проїхатись. У чому ж річ – читайте тут.