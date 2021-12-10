Вінницька чи Камінська? Хто ховається в образі Чайної квітки у шоу Маска

Чайна квітка у новому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Вже завтра глядачі неймовірного шоу "Маска" познайомляться із абсолютно новою маскою – чарівною гостею проекту Чайною квіткою, яка здивує зіркових детективів незвичайними музичними підказками.

Лише один виступ, лише кілька підказок і лише одна спроба для детективів здогадатися, хто замаскувався у костюмі Чайної квітки. Цей оригінальний образ створив дизайнер шоу "Маска" Назар Дідик, який обдарував героїню розкішним капелюхом у формі чашки з блюдцем.

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Чайна квітка у випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Зіркові детективи будуть вражені цим витонченим образом, і щойно героїня з’явиться на сцені, почнуть пропонувати свої версії, яка зірка може критись під маскою Чайної квітки.

Так, Оля Полякова, яка вже обрала своїх фаворитів другого сезону, відразу заявить, що це може бути телеведуча Маша Єфросиніна, NK | Настя Каменських вважатиме, що там могла сховатись одна з екс-учасниць гурту "НЕАНГЕЛИ" SLAVA KAMINSKA або VIKTORIA.

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Олег Винник припустить, що це може бути ведуча "Зіркового шляху" Олена Вінницька, а DZIDZIO – що співачка Jerry Heil. І лише у Андрія Данилка вже традиційно – жодних версій.

Як виглядає Чайна квітка у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

На сцені грандіозного шоу "Маска" героїня виступить із піснею Diamonds співачки Rihanna, після чого найсерйозніший зірковий детектив проєкту вже висловить свою здогадку.

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На мій погляд, вона ніби трохи імітує Настю Приходько, відповідає у манері Насті Приходько. Та мені здається, що це не Настя, – зауважить Андрій Данилко.

То хто ж замаскувався у цьому витонченому образі? І чи вдасться зірковим детективам розсекретити учасницю?

Дивіться новий випуск грандіозного шоу "Маска" цієї суботи, 11 грудня, о 21:00 на каналі "Україна".