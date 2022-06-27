Віталій Кім зізнався через що в нього були проблеми в молодості та як реагує на хейтерів

Віталій Кім дав відверте інтерв'ю / Фото: Колаж: Сьогодні

На відміну від російських політиків, українські не ховаються від народу. Ба більше, відкриваються по-новому завдяки активностям у соцмережах. Нещодавно, разом з блогером Олексієм Дурнєвим сторіз рашистів дивився Олексій Арестович. Не пройшло й кілька днів, як в Мережі обговорюють іншого політичного "краша" країни.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Віталій Кім, дав велике інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Телеведучому Даніелю Салему, який служить в ЗСУ, політик розповів, що його заспокоює в непрості для країни часи.

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Із "гражданки" мене заспокоюють речі, якими я не можу зараз займатися. Це мисливство, собака, мотоцикл. До речі, зараз "вискакував" кілька разів у вихідні, у мене 2 мотоцикли. Бруд, болото заспокоюють, – відзначив Кім.

Віталій Кім на полюванні, 2019 рік

Фраза "Доброго вечора, ми з України" набула шаленої популярності в країні саме завдяки 41-річному політику. Це не секрет. А ось те, що в молодості Кім був занадто емоційним – знають не всі. Даніелю Салему голова Миколаївської ОДА зізнався, що коли він злий то стає "моторошним".

Ті, хто мене знав у молодому віці, коли не існувало між людьми грошей та статусу, знають мене з іншого боку, бо я був дуже емоційним. У мене через це були якісь проблеми з огляду на те, що ми займалися бойовими видами спорту. Я потім почав це контролювати в собі і вважаю, що в мене начебто виходить. Але при цьому агресивність присутня і її нікуди не можна діти, – поділився з Даніелем Салемом Віталій Кім.

Віталій Кім передає "Дорого вечора, ми з України" / Фото: instagram.com/kimkimvitalii/

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Саме відсутність контролю у злому стані політик вважає своїм недоліком. З ним він бореться та намагається контролювати. Але це не завжди виходить. Під час повномасштабної війни РФ з Україною Віталій Кім зірвався на многомільйону аудиторію. Про це він досі шкодує. Мова йде про ракетний обстріл по будівлі Миколаївської ОДА 29 березня.

Мені доповіли, що людей вивели з будівлі, що їх там було мало, 8 поранених, усіх витягли, все обійшлося. Я тоді вирішив, що орки промазали, та пожартував – це було взагалі не в тему. Я про це пошкодував. Треба було дочекатися більш повної інформації, – зізнався Віталий Кім.

Миколаївська ОДА після ракетного обстрілу російськими військами / Фото: Колаж: Сьогодні

А ось на кого начхати улюбленцю мільйонів, так це на хейтерів. Як в житті, так і в соціальній мережі.

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Якщо хейтять – значить ти чогось досяг. У мене й раніше постійно вистачало такого. Але вони не торкають мене, мені на них байдуже. Зазвичай у спілкуванні зі мною ці люди зляться і бісяться, тому що мене це не дратує, – підсумував Кім.

Раніше ми детально розповідали цікави факти з біографії голови Миколаївської ОДА.