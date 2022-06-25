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Арестович у гостях у Дурнєва познайомився з Бонею та запропонував нагородити "Місіс Крим" орденом

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 червня, 16:00
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Два краші більшості українських дівчат нарешті зустрілися! Олексій Дурнєв та Олексій Арестович разом посміялися над абсурдними історіями росіян
Олексій Арестович у гостях у Олексія Дурнєва посміявся з рашистів
Олексій Арестович у гостях у Олексія Дурнєва посміявся з рашистів / Фото: Скріншот із відео

Навіть під час війни українці не втрачають свій оптимізм і почуття гумору, адже попереду на нас чекає лише перемога. Підняти бойовий дух глядачам вирішив король тролінгу Олексій Дурнєв, який без сорому висміює провальну армію РФ.

Телеведучий запросив у своє шоу "Дурнєв дивиться сторіс" улюбленця всіх українок – Олексія Арестовича. Зустріч двох Олексіїв вийшла дуже кумедною. Разом вони подивилися і прокоментували все те, що зараз постять у своїх соціальних мережах проросійські блогери.

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Першою "жертвою" стала світська левиця Вікторія Боня. На очі Арестовича та Дурнєва потрапило відео, в якому росіянка поскаржилася на те, що її вигнали з Каннського кінофестивалю. Тоді екс-телеведуча прийшла на червону доріжку в чоловічому костюмі та з вусами, а на її клатчі був напис: "Війни не було б, якби чоловіки могли народжувати".

Скріншот із відео

Арестович зізнався, що раніше він навіть не знав про існування Боні. З росіянкою політик "познайомився" на початку війни, коли представники блогера написали йому особисті повідомлення.

Вона мені написала чи хтось із її представників. Типу: "Олексій, давайте разом зупинимо війну". Зараз я розумію всю глибину цієї пропозиції, – пожартував Арестович про наміри Боні.

Потрапила "під роздачу" й екс-дружина репера Guf Айза Долматова. У своїх Instastories виконавиця поскаржилася на те, що з початком санкцій у РФ з кожним днем стає все дорожче і дорожче купувати продукти – ціни зростають щодня.

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Скріншот із відео

Вона, між іншим, теж займається антиросійською діяльністю. Ти мені вирішив показати галерею хоробрих людей, які борються з режимом Путіна як можуть, – пожартував Арестович.

Крім того, політик запропонував вручити Айзі орден через те, що вона показує правду у тому, що відбувається у Росії. Арестович навіть зателефонував Міністру оборони Олексію Резнікову з проханням звернути увагу на таке "рух опору".

Скріншот із відео

Не обійшлося без скандальної володарки титулу "Місіс королева краси Крим-2022". Після отримання корони Ольга Валєєва зіткнулася з хвилею хейту у соціальних мережах через велику кількість пластичних операцій на обличчі.

Дурнєв зазначив, що Ольга уродженка Полтави, яка покинула рідну країну та підтримала окупацію. Тоді Арестович заступився за дівчину і теж запропонував вручити їй держнагороду.

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У Криму теж діє активне "рух опору". Знаєте, чому? Тому що полтавка не могла виграти конкурс у Криму. Це ж диверсія. Куди дивиться ФСБ? У вас під носом полтавчанка виграє конкурс краси, а потім тоне крейсер "Москва", – жартома сказав політик.

Раніше ми розповідали, як Максим Галкін публічно висміяв російських пропагандистів Скабеєву та Соловйова.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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