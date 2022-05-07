Дантес прокоментував новий роман Дорофєєвої: Якщо вони будуть разом – круто

Володимир Дантес прокоментував новий роман Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Після розлучення Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не поспішають розкривати подробиці особистого життя. Але цікаві фанати підозрюють, що причиною розриву став новий роман співачки з ресторатором та другом сім'ї Михайлом Кацуріним, адже пару застали на прогулянці у Барселоні.

Проте, як стверджують екс-подружжя, вони довго говорили і працювали над своїми стосунками, тому розійшлися не через конфлікт, а тому, що погасли почуття. Дантес зізнався в інтерв'ю "ЖВЛ , що не проти розпочати нові відносини.

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Я буду тільки радий, якщо все буде добре. Доросла дівчина, і сама вирішить, хто має бути з нею. Я також хочу нових стосунків, а хто не хоче? Усі хочуть класних стосунків, класного життя, я чекаю, – поділився співак.

І поки Дорофєєва і Кацурін ніяк не коментують чутки про стосунки, а ось Дантес запевняє, що буде радий, якщо це все ж таки виявиться правдою.

Я щиро кажучи, взагалі про це нічого не знаю. Я не лізу в особисте життя Наді. Це точно: вона не втекла від мене до нього. Якщо вони будуть разом – круто. Це також вибір. А я тоді придивлюся до Даші (екс-дружина Кацуріна – ред. ), – пожартував Дантес.

До речі, нещодавно Дантес неоднозначно привітав з днем народження Дашу Кацуріну, чим ще більше спровокував чутки серед фанатів.