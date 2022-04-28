Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Наречена Іраклі

Будні Лесі

Ніжність від Джа

Ступку захейтили

Нова роль Даші

Юен одружився
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Оце так поворот! Дантес привітав із днем народження колишню дружину нового хлопця Дорофєєвої

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 18:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Несподівано для всіх Володимир Дантес публічно привітав з днем народження колишню дружину Михайла Кацуріна, якому приписують роман із Надею Дорофєєвою
Володимир Дантес привітав із днем народження Дашу Кацуріну
Володимир Дантес привітав із днем народження Дашу Кацуріну / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Справжній любовний чотирикутник стався між екс-подружжям Надією Дорофєєвою та Володимиром Дантесом, які за документами, до речі, досі одружені.

Не встигли фанати оклематися від новин про розлучення пари, як на них чекав сюрприз – Надю застали в обіймах іншого. Згідно з чутками, новим бойфрендом співачки виявився ресторатор Михайло Кацурін, який у березні також повідомив про розлучення з дружиною.

Реклама

Ні для кого не секрет, що Дорофєєва та Дантес тісно дружили із родиною Кацуріних. Але повною несподіванкою стало те, що в день народження Даші Кацуріної її привітав лише Вова, а ось Надя та Міша від привітань відмовилися (публічних точно).

З Днем народження! Упевнений, все буде краще, ніж було! – написав Дантес.

Скріншот – instagram.com/vladimirdantes

Тепер у шанувальників з'явилося ще більше тем для обговорень та чуток. До речі, раніше в Мережі часто жартували про роман Дантеса та Кацуріної. Друзі навіть підігрівали інтерес публіки та жартували про свій таємний роман.

Так, під публікацією Даші з новиною про вагітність вони посміялися, що батько насправді Вова. Ось такі ось заплутані стосунки!

Реклама
Фото – clutch.net.ua

До речі, Надя Дорофєєва ніяк не коментує чутки про нові стосунки з Кацуріним, але зізнається, що готова зустріти нове кохання.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Сором чоловікам-втікачам
Позитив

"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти