Оце так поворот! Дантес привітав із днем народження колишню дружину нового хлопця Дорофєєвої

Несподівано для всіх Володимир Дантес публічно привітав з днем народження колишню дружину Михайла Кацуріна, якому приписують роман із Надею Дорофєєвою

Володимир Дантес привітав із днем народження Дашу Кацуріну / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Справжній любовний чотирикутник стався між екс-подружжям Надією Дорофєєвою та Володимиром Дантесом, які за документами, до речі, досі одружені.

Не встигли фанати оклематися від новин про розлучення пари, як на них чекав сюрприз – Надю застали в обіймах іншого. Згідно з чутками, новим бойфрендом співачки виявився ресторатор Михайло Кацурін, який у березні також повідомив про розлучення з дружиною.

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Ні для кого не секрет, що Дорофєєва та Дантес тісно дружили із родиною Кацуріних. Але повною несподіванкою стало те, що в день народження Даші Кацуріної її привітав лише Вова, а ось Надя та Міша від привітань відмовилися (публічних точно).

З Днем народження! Упевнений, все буде краще, ніж було! – написав Дантес.

Скріншот – instagram.com/vladimirdantes

Тепер у шанувальників з'явилося ще більше тем для обговорень та чуток. До речі, раніше в Мережі часто жартували про роман Дантеса та Кацуріної. Друзі навіть підігрівали інтерес публіки та жартували про свій таємний роман.

Так, під публікацією Даші з новиною про вагітність вони посміялися, що батько насправді Вова. Ось такі ось заплутані стосунки!

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Фото – clutch.net.ua

До речі, Надя Дорофєєва ніяк не коментує чутки про нові стосунки з Кацуріним, але зізнається, що готова зустріти нове кохання.