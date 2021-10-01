Володимир Остапчук про те, як змінився завдяки дружині: Називайте мене підкаблучником, але...

Напередодні свята Володимир Остапчук розповів, яким особливим талантом володіє його дружина, яка нещодавно влаштувала йому рокерську вечірку-сюрприз, і за що він їй вдячний.

Здається, що Володимир Остапчук встигає все: працювати ведучим заходів, знімати власне кіно, зніматися в серіалі і вести одразу кілька грандіозних проєктів на телеканалі "Україна". Зовсім скоро, 23 жовтня, стартує другий сезон найпопулярнішого на українському телебаченні шоу "Маска", де в кожному ефірі він продовжить дивувати глядачів яскравими образами. А от які саме перевтілення продемонструє Володимир? Він вирішив дати глядачам загадку в стилі шоу "Маска".

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Володимир Остапчук на шоу "Маска" / Фото: прес-служба

В одному з образів у мене збільшиться частина тіла, я кричатиму, мене стане вдвічі більше, і весь зал вимовлятиме моє ім'я. А в іншому образі доведу NK | Настю Каменських до сліз своєю зовнішністю, тому що я – головний страх з її дитинства, – заінтригував ведущий грандіозного проєкту Володимир Остапчук.

У всіх починаннях його підтримує кохана дружина. Пара разом вже два роки, а 15 жовтня святкуватиме рік у шлюбі. Разом вони будують дім під Києвом і, попри постійну зайнятість Володимира, намагаються проводити якомога більше часу разом. Ведучий телеканалу "Україна" відверто зізнається: дружина надихає його на нові ідеї і мотивує на звершення.

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Володимир і Христина Остапчуки / Фото: прес-служба

Мені здається, за останні два роки саме завдяки Христині я "перезібрав" себе, як пазл: став більш впевненим у собі, цілеспрямованим. У неї є якийсь унікальний талант мотивувати і контролювати мене, і все це робиться ніжно і з любов'ю. І взагалі, називайте мене підкаблучником, але я вважаю, що жінка "створює" чоловіка, який поруч з нею. А коли це така прекрасна дружина, як Кріс, змінюється все, починаючи від стилю одягу і закінчуючи світоглядом, – розповів ведущий популярних проєктів "Співають всі!" і "Маска".

Як пройшов перший рік у шлюбі, чи змінилися їхні стосунки за цей час і чого вони вчать одне одного – читайте в новому номері журналу "Теленеделя" з Володимиром і Христиною Остапчук на обкладинці.

Дивіться продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "МАСКА" вже 23 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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