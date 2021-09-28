Дружина Остапчука влаштувала йому рокерську вечірку-сюрприз в день народження (фото)

Христина запросила їх з Володимиром друзів в один з київських закладів, куди пізніше прийшов і сам іменинник – він думав, що буде працювати на заході ведучим.
Я вирішила зробити Вові секретну вечірку і мені довелося брехати всім вам, йому. Та я зібрала всіх його друзів, – розповіла в Instastories Христина Горняк.
Коли Остапчук прибув на місце, на нього там чекали близькі на чолі з дружиною. Ведучий був в шоці, оскільки не очікував подібного і не був готовий до такого подарунка.
Всі гості були одягнені в косухи і джинси, переодягнувся і сам винуватець торжества. На Володимирі була футболка з лого групи AC/DC, ланцюги і хустка з черепом.
У кафе грала кавер-група, а Остапчук відривався під улюблені пісні. Будь-який бажаючий також міг обзавестися тимчасовим татуюванням.
А ось так виглядав аутфіт дружини Володимира Остапчука – Христини.
Судячи з численних сторіс зі свята, іменинник залишився задоволений сюрпризом.
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