Дружина Остапчука влаштувала йому рокерську вечірку-сюрприз в день народження (фото)

Напередодні Володимир Остапчук відсвяткував 37-й день народження. Його дружина Христина підготувала несподіваний подарунок – вечірку, про яку ведущий завжди мріяв

Володимир Остапчук відсвяткував 37-й день народження / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Христина запросила їх з Володимиром друзів в один з київських закладів, куди пізніше прийшов і сам іменинник – він думав, що буде працювати на заході ведучим.

Я вирішила зробити Вові секретну вечірку і мені довелося брехати всім вам, йому. Та я зібрала всіх його друзів, – розповіла в Instastories Христина Горняк.

Дружина Володимира Остапчука приготувала для нього секретну вечірку / Фото: instagram.com/stories/kristygor

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Коли Остапчук прибув на місце, на нього там чекали близькі на чолі з дружиною. Ведучий був в шоці, оскільки не очікував подібного і не був готовий до такого подарунка.

Володимир Остапчук думав, що прийшов працювати, але потрапив на вечірку на честь свого дня народження

Фото: instagram.com/stories/tanyaprentkovych

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Всі гості були одягнені в косухи і джинси, переодягнувся і сам винуватець торжества. На Володимирі була футболка з лого групи AC/DC, ланцюги і хустка з черепом.

День народження Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/s.chorij

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У кафе грала кавер-група, а Остапчук відривався під улюблені пісні. Будь-який бажаючий також міг обзавестися тимчасовим татуюванням.

Як пройшов день народження Вови Остапчука / Фото: instagram.com/stories/s.chorij

На дні народження Остапчука всім робили татуювання / Фото: instagram.com/stories/s.chorij

А ось так виглядав аутфіт дружини Володимира Остапчука – Христини.

Христина Остапчук / Фото: instagram.com/stories/kristygor

Судячи з численних сторіс зі свята, іменинник залишився задоволений сюрпризом.

Ведучий Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/stories/kristygor

Дивіться також інтерв'ю з Володимиром Остапчуком в програмі "Зірковий шлях":

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