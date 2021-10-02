Внучка Єлизавети II розсекретила ім'я дочки

Принцеса Беатриса розповіла, як назвала дочку / Фото: Getty Images
Британці робили різні ставки касаемо ім'я новонародженої внучки дочки Єлизавети. Багато ставили на те, що принцеса Беатріс назве дитину на честь бабусі. Тим більше ходили чутки, що принцеса Йоркська була дуже засмучена, коли Меган Маркл і принц Гаррі назвали свою дочку Лілібет. Кажуть, саме таке ім'я хотіла подарувати своїй дочці Беатріс. Але принцеса не залишила своєї ідеї і все-таки назвала дочку на честь королеви.
Ми раді повідомити, що назвали нашу дочку Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці, – написала принцеса Беатріс у себе в Twitter.
Нагадаємо, для внучки королеви це перша дитина, а у її чоловіка – Едоардо Мапеллі Моцці є п'ятирічний син Крістофер.
Принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели таємну церемонію одруження в Віндзорському замку.
У каплиці всіх святих в Віндзорському парку, де пройшла церемонія, були присутні королева Єлизавета II і нині покійний герцог Единбурзький.
Інші новини про королівську сім'ю:
- Королева проти: принц Чарльз хоче зробити з Букінгемського палацу музей .
- Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після чуток про четверту вагітності.