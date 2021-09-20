Онука Єлизавети II уперше стала мамою

Принцеса Беатрис народила дочку / Фото: Instagram

Ось і розкрилася причина госпіталізації онуки Єлизавети II. Принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці стали батьками ще 18 вересня , але про це стало відомо тільки сьогодні. У пари народилася дочка.

Я рада поділитися новиною про появу на світ нашої доньки в суботу, 18 вересня в 23.42, в лікарні Челсі і Вестмінстері в Лондоні, – написала новоспечена мама в Twitter.

Принцеса Беатріс з чоловіком / Фото: Getty Images

Для онуки королеви це перша дитина, а у Едоардо Мапеллі Моцці є п'ятирічний син Крістофер.

Кейт Міддлтон і принц Вільям вже встигли привітати принцесу Беатріс і її чоловіка з народженням дочки.

Вітаємо Едо і Беа і маленького Крістофера, нехай ваша сім'я буде дуже щаслива в цій новому подорожі, – написали герцоги Кембриджські.

Раніше повідомлялося, що онука королеви хотіла назвати дочку Лілібет , але Меган Маркл її випередила. Яке ім'я для дочки вибрала Беатріс поки невідомо.

Нагадаємо, принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели таємну церемонію одруження в Віндзорському замку.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці / Фото: instagram.com/theroyalfamily

У каплиці всіх святих в Віндзорському парку, де пройшла церемонія, були присутні королева Єлизавета II і нині покійний герцог Единбурзький.

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