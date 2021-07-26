Онучка Ротару насолоджується "солодким життям" в Італії в обіймах з бойфрендом зі списку Forbes

20-річна Соня Євдокименко вирушила зі своїм бойфрендом, успішним IT-підприємцем Денисом Жадановим до Італії по особливому приводу

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко і її бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

Днями Соня Євдокименко і Денис Жаданов відсвяткували першу річницю, отже літня подорож виявилася для пари дуже романтичною. Вони відвідали кілька регіонів мальовничої країни, включаючи рибальське місто Портофіно.

Звідти Денис Жаданов поділився фотографією, на якій позував обійнявшись зі своєю коханою. На знімку, опублікованому в Instagram-акаунті бізнесмена, пара усміхається, позуючи на тлі гір.

В обіймах солодкого життя в Італії, – написав Денис Жаданов.

У короткому ролику, опублікованому в Instastories Соня Євдокименко показала, як насолоджувалася ранковою чашкою кави.

Внучка Ротару Соня Євдокименко в Італії / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Що відомо про роман Софії Євдокименко і Дениса Жаданова?

Соня і Денис заявили про те, що перебувають у стосунках, взимку 2020 року. До цього внучка Софії Ротару зустрічалася з французом Марко Дюменілем.

Денис Жаданов – 32-річний підприємець родом з України. Зараз він – віцепрезидент з маркетингу в одній компанії, розташованій у Нью-Йорку. У 2018 році Денис Жаданов з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років" (30 Under 30 Europe).

Соня Євдокименко познайомилася з Денисом в Нью-Йорку, оскільки зараз там навчається і будує модельну кар'єру.

Як українські зірки зустріли своїх других половинок – дізнайтеся в ролику:

Раніше син Софії Ротару показав рідкісне фото з мамою з аеропорту.