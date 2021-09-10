Внучка Ротару показала, як відпочила в Італії зі своїм хлопцем зі списку Forbes (відео)

Внучка Софії Ротару показала відео, як відпочила в Італії зі своїм хлопцем зі списку Forbes / Фото: скриншот
Літня подорож виявилося для пари дуже романтичним. Вони відвідали кілька регіонів мальовничої країни.
У себе на YouTube-каналі внучка Софії Ротару опублікувала нове відео з романтичних канікул і показала, як вони відзначили першу річницю стосунків.
Що відомо про роман Софії Євдокименко і Дениса Жаданова?
Соня і Денис заявили про те, що складаються у стосунках, взимку 2020 року. До цього внучка Софії Ротару зустрічалася з французом Марко Дюменіль.
Денис Жаданов – 32-річний підприємець родом з України. Зараз він – віце-президент з маркетингу в одній компанії, розташованої в Нью-Йорку. У 2018 році Денис Жаданов з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років" (30 Under 30 Europe).
Соня Євдокименко познайомилася з Денисом в Нью-Йорку, так як зараз там навчається і будує модельну кар'єру.
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