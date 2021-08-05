Внучка Софії Ротару захопила трендовою сукнею з глибоким декольте

Зараз Софія Євдокименко зі своїм молодим чоловіком бізнесменом Денисом Жадановим відпочиває в Італії. Там вони гуляють по місту і вже встигли відгуляти на весіллі своїх друзів.

Софія Євдокименко відпочиває в Італії / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Софія не один рік уже працює в модельному бізнесі, тому завжди підтримує себе у відмінній формі – Італія з її круасанами і піцою не стала винятком. Це вона продемонструвала і в Instagram, де опублікувала знімки біля басейну.

На них 20-річна Софія позує не в купальнику, але не менш спокусливому вбранні – облягаючій трикотажній сукні з глибоким декольте. Колір сукні – лайм, довжина – максі.

Свій образ дівчина доповнила яскравими в'єтнамками і масивним кольє.

Знімок вона підписала коротко: "La Pausa", що в перекладі з італійської означає перерва.

Шанувальники не залишили її без компліментів і написали в коментарях багато приємних слів:

Дуже красива!

Красуня Сонечка.

Такий гарний колір сукні. Дуже личить

Яка мила

Прекрасна.

Цікаво, що днями Соня Євдокименко і Денис Жаданов відсвяткували першу річницю. Тому, швидше за все, їх подорож до Італії має ще і романтичний підтекст.

З чого почався роман Софії Євдокименко і Дениса Жаданова

Соня і Денис заявили про те, що перебувають у стосунках, із зими 2020 року. До цього онука Софії Ротару зустрічалася з французом Марко Дюменіль.

Денис Жаданов – 32-річний підприємець родом із України. Нині він – віце-президент з маркетингу в одній компанії, розташованої в Нью-Йорку. У 2018 році Денис Жаданов з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років" (30 Under 30 Europe).

Соня Євдокименко познайомилася з Денисом у Нью-Йорку, так як тепер там навчається і будує модельну кар'єру.

Як українські зірки зустріли своїх других половинок – дізнайтеся в ролику: