Внучка Софії Ротару захопила трендовою сукнею з глибоким декольте

Софія Євдокименко відпочиває в Італії / Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Софія не один рік уже працює в модельному бізнесі, тому завжди підтримує себе у відмінній формі – Італія з її круасанами і піцою не стала винятком. Це вона продемонструвала і в Instagram, де опублікувала знімки біля басейну.
На них 20-річна Софія позує не в купальнику, але не менш спокусливому вбранні – облягаючій трикотажній сукні з глибоким декольте. Колір сукні – лайм, довжина – максі.
Свій образ дівчина доповнила яскравими в'єтнамками і масивним кольє.
Знімок вона підписала коротко: "La Pausa", що в перекладі з італійської означає перерва.
Шанувальники не залишили її без компліментів і написали в коментарях багато приємних слів:
- Дуже красива!
- Красуня Сонечка.
- Такий гарний колір сукні. Дуже личить
- Яка мила
- Прекрасна.
Цікаво, що днями Соня Євдокименко і Денис Жаданов відсвяткували першу річницю. Тому, швидше за все, їх подорож до Італії має ще і романтичний підтекст.
З чого почався роман Софії Євдокименко і Дениса Жаданова
Соня і Денис заявили про те, що перебувають у стосунках, із зими 2020 року. До цього онука Софії Ротару зустрічалася з французом Марко Дюменіль.
Денис Жаданов – 32-річний підприємець родом із України. Нині він – віце-президент з маркетингу в одній компанії, розташованої в Нью-Йорку. У 2018 році Денис Жаданов з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років" (30 Under 30 Europe).
Соня Євдокименко познайомилася з Денисом у Нью-Йорку, так як тепер там навчається і будує модельну кар'єру.
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