Онук Пугачової проведе "бал сатани" з дрес-кодом та спектаклями

Дені Байсаров анонсував секретну вечірку із вхідними квитками від 5 тисяч гривень. / Фото: Instagram

23-річний онук Алли Пугачової, яку нещодавно захейли в Мережі через мінісукню, анонсував таємну готичну вечірку в центрі Москві – Temple Of Hedonism Secret Immersive Ball (Храм гедонізму, Імерсивний бал). Ба більше, хлопець сам виступає організатором.

Алла Пугачова з дочкою Лізою та сином Гаррі, Микита Пресняков, Крістіна Орбакайте та Дені Байсаров / Фото: Instagram

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Дені Байсаров назвав вечірку "найзагадковішим та найтаємничішим заходом осені". Він пройде 20 листопада в старовиному особняку Леман неподалік Патріарших ставків, де часто гуляють представники московської еліти.

Фото: скріншот instagram/dennyartview

Програма заходу, яку описав юнак, звучить досить інтригуюче. Так, гостям Дені пообіцяв "бал із іммерсивними спектаклями, таємні кімнати з містичними мешканцями особняку та атмосферу таємних спільнот".

Також гостям будуть запропоновані афтепаті та бар. Загалом, як-то кажуть, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло.

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Варто і відзначити прайс квитків, він точно вас шокує. Стандартний квиток на захід, де оголошено дрес-код black tie, коштує 15 тисяч рублів (понад 5 тис. грн) , а от за VIP-квиток доведеться віддати 30 тисяч рублів (більше 10 тис. грн).

Сам Байсаров теж на балу з'явиться. Зараз він активно до нього готується і продумує образ.

Фото: скріншот instagram/dennyartview

Я впевнений, що всі гості перевершать наші очікування, – написав Дені в Instagram.

Судячи з усього, бал нагадуватиме старовинні збори масонів та інших прихильників окультизму.

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Ймовірно, хлопець надихнувся таємними вечорами, які влаштовували найвпливовіші родини для обраних гостей, а також незвичайним форматом іммерсивної вистави, яка здатна перетворити глядачів на активних учасників дії.

Не виключення, що Дені та гості його вечірки хизуватимуться вражаючими світлинами у Мережі. Звичайно ж вони використовуватимуть для цього сучасні фотоінструменти. Які саме – читайте у матеріалі.

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