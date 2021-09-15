Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и цена iPhone13: що нового и цена ⚽ Шериф - Шахтар: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Топ блогери України

Все про Met Gala-2021

Гонорар Тіни

Брітні заручена

МакSим вперше про кому

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Яка Алла Пугачова насправді поза камерами – зізнання людей, які знайомі зі співачкою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 09:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Про складний характер Алли Пугачової ходять легенди. Співачка була дуже вимогливою і спрацюватися з нею не у всіх виходило. Про характер артистки розповіли люди, які бачили Примадонну поза камерами
Люди, які були знайомі з Аллою Пугачовою, розповіли про характер співачки
Люди, які були знайомі з Аллою Пугачовою, розповіли про характер співачки / Фото: скриншот

Сценограф легендарних "Різдвяних зустрічей" Алли Пугачової Борис Краснов незадовго до смерті в короткому інтерв'ю розповів про свої конфлікти з співачкою.

Для мене найскладнішим було відчувати її настрій. Щоб справа ладилась, необхідно бути з Аллою на одній хвилі, і не дай бог збитися з правильного курсу. Наслідки можуть бути непередбачуваними, – казав сценограф виданню "Газета-експрес".

Борис Краснов
Борис Краснов / Фото: instagram.com/alla_orfey

Реклама

Він згадав про розбіжності із зіркою під час підготовки "Різдвяних зустрічей" в 1997 році.

Їй раптом знадобилася арка-прохід, причому в самому невідповідному місці. Прямо їй про це сказав, за що отримав таку струс! В прямому сенсі. Пугачова почала трясти мене за грудки, та ще з такою силою, що я сторопів. А коли зрозумів, в чому справа, то відвів її руки в сторони і пішов займатися своїми справами. Вона теж пішла. За лаштунки, щоб виплеснути роздратування на бідній портьєрі, – розповідав Краснов.

Але незважаючи на складний характер, сценограф вважав Аллу Пугачової особистістю і що народної любові вона досягла заслужено.

Про знайомство зі співачкою і її пихатість розповіла і головний адміністратор концертних програм Валентина Григоренко. Хоч з Пугачовою вона не працювала, але спілкування з артисткою їй вистачило.

Реклама

Валентина Григоренко розповіла про зустріч з Аллою Пугачовою
Валентина Григоренко розповіла про зустріч з Аллою Пугачовою / Фото: Скріншот з YouTube

Григоренко познайомилася з Аллою Борисівною в Сочі в кінці 80-х, коли та збиралася заміж за Євгена Болдіна. Як згадала адміністратор концертних програм, Пугачова тоді сильно затримувала виступ.

Чекали Аллу Борисівну 45 хвилин. Коли вона прийшла почався концерт, – розповіла Григоренко в інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

Напругу вдалося згладити під час посиденьок на дачі Сталіна.

Там ми накрили стіл, веселилися. Пам'ятаю Пугачова сказала: "Валюша, давай заспіваємо". І ми якусь пісню з нею заспівали на два голоси, їй Богу! Потім пройшов якийсь час місяць або два тижні, приїжджаю в "Росконцерт". Іду по коридору, вона на зустріч і навіть не привіталася! Думаю, людина така, – поділилася спогадом Валентина Григоренко

Реклама

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Нова "гола" сукня. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Українська перемога
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти