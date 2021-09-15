Яка Алла Пугачова насправді поза камерами – зізнання людей, які знайомі зі співачкою

Сценограф легендарних "Різдвяних зустрічей" Алли Пугачової Борис Краснов незадовго до смерті в короткому інтерв'ю розповів про свої конфлікти з співачкою.
Для мене найскладнішим було відчувати її настрій. Щоб справа ладилась, необхідно бути з Аллою на одній хвилі, і не дай бог збитися з правильного курсу. Наслідки можуть бути непередбачуваними, – казав сценограф виданню "Газета-експрес".
Він згадав про розбіжності із зіркою під час підготовки "Різдвяних зустрічей" в 1997 році.
Їй раптом знадобилася арка-прохід, причому в самому невідповідному місці. Прямо їй про це сказав, за що отримав таку струс! В прямому сенсі. Пугачова почала трясти мене за грудки, та ще з такою силою, що я сторопів. А коли зрозумів, в чому справа, то відвів її руки в сторони і пішов займатися своїми справами. Вона теж пішла. За лаштунки, щоб виплеснути роздратування на бідній портьєрі, – розповідав Краснов.
Але незважаючи на складний характер, сценограф вважав Аллу Пугачової особистістю і що народної любові вона досягла заслужено.
Про знайомство зі співачкою і її пихатість розповіла і головний адміністратор концертних програм Валентина Григоренко. Хоч з Пугачовою вона не працювала, але спілкування з артисткою їй вистачило.
Григоренко познайомилася з Аллою Борисівною в Сочі в кінці 80-х, коли та збиралася заміж за Євгена Болдіна. Як згадала адміністратор концертних програм, Пугачова тоді сильно затримувала виступ.
Чекали Аллу Борисівну 45 хвилин. Коли вона прийшла почався концерт, – розповіла Григоренко в інтерв'ю з Дмитром Гордоном.
Напругу вдалося згладити під час посиденьок на дачі Сталіна.
Там ми накрили стіл, веселилися. Пам'ятаю Пугачова сказала: "Валюша, давай заспіваємо". І ми якусь пісню з нею заспівали на два голоси, їй Богу! Потім пройшов якийсь час місяць або два тижні, приїжджаю в "Росконцерт". Іду по коридору, вона на зустріч і навіть не привіталася! Думаю, людина така, – поділилася спогадом Валентина Григоренко
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