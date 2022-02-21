Увігнав у кредити і кинув: Волочкова знайшла собі особистого "афериста з Tinder"

Що відомо про нового залицяльника Анастасії Волочкової / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова міняє чоловіків як рукавички. Раніше її запідозрили у романі з одруженим мільйонером, а зараз балерина проводить час із молодшим її на 22 роки Дмитром.

Незважаючи на те, що Волочкова дуже тепло висловлюється про хлопця, поки що коханим його не називає. Та підписники зірки впевнені – це лише справа часу.

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Анастасія Волочкова із Дмитром / Фото: instagram.com/kornevx

Водночас у Мережі вже багато знають про супутника Волочкової. Колишня дівчина Дмитра на ім'я Дар'я розповіла, що недавно хлопець присягався їй у коханні, а взагалі він зайняв у неї велику суму грошей і регулярно брехав.

Я не фанатка хайпа, але, мабуть, від нього тут не втекти. До того ж цей Буратіно сам мені вчора набрав, сказав, що піариться і мені запропонував. Ще за тиждень до 14 лютого він освідчувався мені в коханні. І знаєте, я вірила. Вірила в нього як у чоловіка, незважаючи на регулярні позики грошей, кредит за телефон, який я досі плачу, – розповіла дівчина.

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Скріншот: instagram.com/pavlovskaya_daria

У пості Дар'я наголосила, що спілкувалася з іншими дівчатами Дмитра, і що знає, що День закоханих він провів із Волочковою.

На доказ Дар'я також опублікувала скрін листування з Дмитром, де він освідчується їй у коханні та просить про примирення.

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Скріншот: instagram.com/pavlovskaya_daria

Дівчина також опублікувала у себе відео зі сторіс Волочкової та написала, що Дмитро водить Анастасію їхніми із Дашею місцями.

Скріншот: instagram.com/stories/pavlovskaya_daria

Анастасія ж, яка, мабуть, бачила цей пост Дар'ї з Калуги, вирішила відповісти не особисто їй. Балерина опублікувала в Instagram свою світлину і написала ось що:

Ну яка різниця, з ким я дружу, з ким сплю, з ким відлітаю в подорожі, як я живу, що роблю, що їм і що п'ю? У моєму житті завжди є романтика. Я не люблю і не вмію бути на самоті. Це ж така радість! І я маю право бути з тими, хто мені до вподоби.

Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на екс-коханця, який перебуває в українському розшуку.