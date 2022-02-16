Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Кібератака на ЗСУ та банки Кібератака на ЗСУ та банки ⚡ Війна з РФ
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Волочкову запідозрили у романі з одруженим мільйонером

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 11:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська балерина знову опинилася у центрі скандалу. Цього разу Волочковій довелося з'ясовувати стосунки в ефірі ток-шоу
Анастасії Волочковій прокоментувала роман із одруженим мільйонером
Анастасії Волочковій прокоментувала роман із одруженим мільйонером / Фото: instagram.com/volochkova_art

Дружина мільйонера Романа Пірязєва Дар'я заявила в ефірі шоу "Насправді", що Волочкова вже не перший рік крутить роман із її чоловіком. Правда розкрилася лише після святкування дня народження балерини. Про це пише StarHit.

Він подарував їй на день народження сережки за сім мільйонів рублів (92 тисячі доларів). Ще я виявила фотографію Насті, зроблену в нашій квартирі, яку ми здаємо. я впізнала диван

Дар'я Пірязєва
Дар'я Пірязєва / Фото: скриншот

Реклама

За словами Дарії, чоловік витрачає на Волочкову по десять мільйонів рублів на місяць (близько 133 тисячі доларів). Дружина мільйонера дізналася про це, зазирнувши в історію видатків банківського рахунку сім'ї.

Балерина зізналася, що справді отримує подарунки від заможних чоловіків, але роман із Пірязєвим спростувала.

Анастасія Волочкова спростувала роман із одруженим мільйонером
Анастасія Волочкова спростувала роман із одруженим мільйонером / Фото: скріншот

Реклама

Знаєте, мене обдаровують різними подарунками: "Майбахами", ювелірними прикрасами... Коли чоловік подарує подарунок, хіба жінка ставитиме запитання, – сказала балерина.

До слова, останнім часом у Мережі активно обговорюють розрив Анастасії Волочкової з банщиком Сергієм Кузнєцовим. Балерина вперше поділилася подробицями їхніх стосунків.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти