Волочкову запідозрили у романі з одруженим мільйонером

Російська балерина знову опинилася у центрі скандалу. Цього разу Волочковій довелося з'ясовувати стосунки в ефірі ток-шоу

Анастасії Волочковій прокоментувала роман із одруженим мільйонером / Фото: instagram.com/volochkova_art

Дружина мільйонера Романа Пірязєва Дар'я заявила в ефірі шоу "Насправді", що Волочкова вже не перший рік крутить роман із її чоловіком. Правда розкрилася лише після святкування дня народження балерини. Про це пише StarHit.

Він подарував їй на день народження сережки за сім мільйонів рублів (92 тисячі доларів). Ще я виявила фотографію Насті, зроблену в нашій квартирі, яку ми здаємо. я впізнала диван

Дар'я Пірязєва / Фото: скриншот

Реклама

За словами Дарії, чоловік витрачає на Волочкову по десять мільйонів рублів на місяць (близько 133 тисячі доларів). Дружина мільйонера дізналася про це, зазирнувши в історію видатків банківського рахунку сім'ї.

Балерина зізналася, що справді отримує подарунки від заможних чоловіків, але роман із Пірязєвим спростувала.

Анастасія Волочкова спростувала роман із одруженим мільйонером / Фото: скріншот

Реклама

Знаєте, мене обдаровують різними подарунками: "Майбахами", ювелірними прикрасами... Коли чоловік подарує подарунок, хіба жінка ставитиме запитання, – сказала балерина.

До слова, останнім часом у Мережі активно обговорюють розрив Анастасії Волочкової з банщиком Сергієм Кузнєцовим. Балерина вперше поділилася подробицями їхніх стосунків.