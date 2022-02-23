Волочкова без штанів позувала в компанії молодих чоловіків: "Сьогодні буде трійничок"

Анастасія Волочкова між двома Дмитрами позувала в особняку. / Фото: instagram.com/volochkova_art

У Instagram Анастасія Волочкова опублікувала знімок, на якому вона позує у компанії двох чоловіків. Один з них – її новий залицяльник Дмитро, який на 22 роки молодший за зірку. Інший ж парубок нібито просто друг – його теж звуть Діма.

Вечір у колі друзів. Всі у формі! Вітаю всіх чоловіків із 23 лютого!, — підписала фото Волочкова.

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Судячи з фото, теплий вечір балерина з молодими чоловіками провела у своєму заміському особняку.

До речі, Волочкова сама одягла футболку зі своїм портретом та й хлопців теж переодягла у таку форму. Водночас обранець Анастасії "по-господарськи" розташувався на дивані балерини та обійняв її за талію.

Сама артистка по скромному склала руки на колінах і витягла довгі ноги.

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Таке недонозначне фото трійці трохи спантеличила фоловерів. Дехто навіть побачив у кадрі натяк на інтимні стосунки, інші ж вирішили, що хлопцям рано ходити в гості до дорослої балерини:

Бермудський трикутник!

Обидва – кохані?

Мама та сини.

Сьогодні буде трійничок.

Як завжди, без штанів, готова до гелікоптерів.

А чому ви без штанів.

Хлопці задоволені.

Скріншот Instagram

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Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на екс-коханця, який перебуває в українському розшуку.