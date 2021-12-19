Волочкова калічить своїх котів – ЗМІ. Балерина відповіла на звинувачення в Мережі

Анастасію Волочкову звинувачують у знущанні з тварин / Фото: instagram.com/volochkova_art
В Instagram-профілі Волочкова, яка нещодавно п'яна різко висловилася про Большой театр, опублікувала кілька фото і відео з котом Річчі, якого, до речі, купила за півмільйона рублів. Вона також розповіла, що її попередній кіт Лакі помер від онкології.
Це сталося за два дні до моєї вистави. І знаєте, так зворушливо було, коли після виступу мені подарували композицію із квітів з іграшкою білого котика, щоб втішити. Я, звісно, розплакалася. Композиція стояла півтора місяці, а котика я зберегла та помістила до спальні, – поділилася з аудиторією Анастасія Волочкова.
Однак невдовзі ЗМІ почали писати, що зірка зробила зі свого кота опудало. Подібні заголовки Волочкова також прокоментувала у пості:
Журналісти! А совість у вас є? Ні! В мене котик помер два місяці тому... І я нікому не сказала... Так ви, дізнавшись про це через два місяці, вже й зараз робите мерзопакосну сенсацію, – написала балерина.
Наразі артистка постить все нові світлини із котом Річчі, та її підписники не на жарт стурбовані долею тварини. У коментарях Волочкову звинувачують у тому, що вона нібито видаляла коту кігті за допомогою операції, яка заборонена у більшості країн, оскільки вважається негуманною.
- "Милий кіт. Ще не в курсах, що господиня вміє. Дай Боже, щоб не пізнав цей кіт долі бідного Лаккі..."
- "Тільки кігті не видирайте йому, з фалангами... Невже у вас серця немає, так живодерити, заради інтер'єру?"
- "Кігті не видирайте йому, не калічте як попереднього. Це все одно, що фаланги пальців людині обрубати"
- "Котик у неї помер два місяці тому! А що ти зробила для котика, щоб він помер не в чотири роки, а, наприклад, у 14? Та нічого! Все, що ти зробила, зробивши його інвалідом, це обрубала фаланги бідному коту!"
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