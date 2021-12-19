Волочкова калечит своих котов – СМИ. Балерина ответила на обвинения в Сети

Анастасию Волочкову обвиняют в издевательстве над животными / Фото: instagram.com/volochkova_art

В Instagram-профиле Волочкова, которая недавно пьяная резко высказалась о Большом театре, опубликовала несколько фото и видео с котором Риччи, которого, к слову, купила за полмиллиона рублей. Она также рассказала, что ее предыдущий кот Лакки умер от онкологии.

Это случилось за два дня до моего спектакля. И, знаете, так трогательно было, когда после выступления мне подарили композицию из цветов с игрушкой белого котика, чтобы утешить. Я, конечно, расплакалась. Композиция стояла полтора месяца, а котика я сохранила и поместила в спальню, – поделилась с аудиторией Анастасия Волочкова.

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Однако вскоре СМИ начали писать, что звезда сделала из своего кота чучело. Подобные заголовки Волочкова также прокомментировала в посте:

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Журналисты! А совесть у вас есть?! Нет! У меня котик умер два месяца назад... И я никому не сказала... Так вы, узнав об этом спустя два месяца, уже и сейчас делаете мерзопакостную сенсацию, – написала балерина.

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Сейчас артистка постит все новые фото с котом Риччи, но ее подписчики не на шутку обеспокоены судьбой животного. В комментариях Волочкову обвиняют в том, что она якобы были удаляла коту когти с помощью операции, которая запрещена в большинстве стран, так как считается негуманной.

"Милый кот. Еще не в курсах, что хозяйка умеет. Дай Бог, чтобы не познал этот кот участь бедного Лакки..."

"Только когти не выдирайте ему, с фалангами... Неужели у вас сердца нет, так живодерить, ради интерьера?"

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

"Когти не выдирайте ему, не калечьте как предыдущего. Это все равно, что фаланги пальцев человеку обрубить"

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

"Котик у нее умер два месяца назад! А что ты сделала для котика, чтоб он умер не в четыре года, а, например, в 14? Да ничего! Все, что ты сделала, сделав его инвалидом, это обрубила фаланги бедному коту!"

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

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