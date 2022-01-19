Волочкова зібралася позиватися до бортпровідника після скандалу в літаку

Анастасія Волочкова прокоментувала скандал у літаку / Фото: скриншот
Анастасія Волочкова та її коханий Сергій що трапилися в літаку вважають провокацією . Тепер балерина та її молодик збираються доводити свою правоту в суді.
Як зазначив бойфренд скандальної балерини, спочатку все було гаразд. У літаку до Анастасії підходили діти, Волочкова грала з ними, дарувала невеликі подарунки. Потім балерина вирішила випити кави і приспустила маску, в цей момент до неї підійшов стюард Іван та дві стюардеси з камерами.
Вони почали знімати Настю без маски. Я спитав стюарда, чи зможе він пити каву без маски. Я подав йому чашку, потім теж узяв камеру. Видно було, що цей молодик провокував нас на конфлікт. Я грубо сказав йому про це. Поруч діти, що сиділи, злякалися, один хлопчик навіть заплакав і втік, – сказав коханий балерини в коментарі виданню "Известия".
За словами Сергія, пасажири літака почали заступатись за Анастасію, але бортпровідник продовжував провокувати балерину.
Як зазначила Волочкова та її бойфренд, після приїзду до Москви їм довелося п'ять годин провести в поліції. Балерина тепер має намір з'ясовувати стосунки зі стюардом Іваном у суді.
Я ситуацію так не залишу, я подам до суду на цього Івана, це провокація, шкода моєї ділової репутації, мій час, наклеп
Додамо, не вперше відпустка балерини закінчується скандалом. Нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки, що Анастасія Волочкову вигнали з готелю до Туреччини за пияцтво. Сама артистка заперечує цю інформацію.