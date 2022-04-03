Оце то так! У Мережі показали, як виглядає Марина Хлєбнікова після серйозних опіків (фото)

Нове фото Марії Хлєбнікової, яка постраждала під час пожежі / Фото: Instagram

Марина Хлєбнікова дивом вижила та майже два місяці провела у лікарні у тяжкому стані. Шанувальники дуже переживали за свою кумирку. Тоді ж повідомляли, що у співачки серйозно обпечене лице, а також спостерігається часткова втрата зору. Але, на щастя, 56-річна артистка змогла прийти до тями.

За час лікування медики зробили кілька пластичних операцій Хлєбніковій. Артистка довго не виходила на зв'язок і лише зараз нарешті вийшла у світ.

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Наразі зірка майже повністю відновилася після госпіталізації і готова приступити до творчої роботи. Виконавець Russell Ray опублікував у соцмережі спільний знімок із Мариною Хлєбніковою та своїми колегами. До речі, виконавиця разом з репером мають записати нову пісню.

На знімку артистка виглядає квітучою та бадьорою. На її обличчі, на диво, немає натяку на опіки.

Співачка готується презентувати фанам нову пісню / Фото: Instagram

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Як повідомляють росЗМІ, раніше Хлєбнікова зізнавалась у соцмережах, що потай їздить на студію. Однак повноцінно вона співати поки що не може, адже легені відновлюються після отруєння чадним газом. Ба більше, високі ноти знаменитість ще не витягує, але вже тренує зв'язки.

Що сталося з Мариною Хлєбніковою?

18 листопада стало відомо, що у квартири артистки виникла пожежа. Тоді ж писали, що Хлєбнікова заснула із сигаретою у своїй кімнаті, що призвело до спалаху. Деякі вважають, що вона в момент трагедії була п'яною. Але рідні Марини спростовують інформацію про нетверезість.

Зазначимо, що у момент пожежі вдома були співачка, її батьки та донька Домініка. Саме вона й викликала рятівників. Марину Хлєбнікову одразу доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу.

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Через сильні опіки лікарі ввели Марину в медикаментозну кому і помісти на апарат штучної вентиляції легень. І ось після тривалого лікування зірку вдалось повернути до життя.

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