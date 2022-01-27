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Как Марина Хлебникова выглядит после пластической операции: в Сеть слили видео

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 15:40
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Журналист опубликовали в Сети видео, где пережившая несколько пластических операций певица показала, как сейчас выглядит ее квартира после пожара

Марину Хлебникову, которая недавно рассказала фанатам о своем состоянии после выписки из больницы, засняли на камеру в ее сожженной квартире.

Журналисты одного из российских телеканалов "IZ.ru" представились сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и попросили Хлебникову показать состояние квартиры после пожара. Все это время журналисты снимали певицу на скрытую камеру.

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Хлебникова провела псевдо-рабочих в свою спальню на втором этаже, где и началось возгорание. Певица подробно рассказала, какие участки помещения пострадали больше всего.

Также исполнительница ответила, что чувствует себя нормально, но впереди ее еще ждет восстановление.

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На видеозаписи видно, что Хлебникова выглядит очень уставшей после нескольких месяцев в больнице. Также поклонники могли увидеть, как теперь выглядит лицо звезды "90-х".

Хлебникова уже успела отреагировать на такой поступок журналистов и написала пост на своей странице в Instagram.

Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником "жилищника" под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой, – возмутилась певица. – Согласие на съемку и публикацию я, естественно, не давала. Юристы уже работают.

Скриншот – instagram.com/stories/marina_hlebnikova_official

Напомним, ранее Марине Хлебниковой сделали несколько операций по пересадке кожи на лице.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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