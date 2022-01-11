Оце красуня! Ахтем Сеітаблаєв поділився рідкісними фото зі старшою дочкою

Як виглядає 27-річна донька Ахтема Сеітаблаєва / Фото: instagram.com/seitablaiev

Ахтем Сеітаблаєв вирішив привітати доньку зі святом, поділившись новими фото з весілля Назли, яке відбулося у вересні минулого року.

З Днем народження , Нани. Ти вже зовсім доросла, доню)) Скучаю ,обіймаю,люблю! Бажаю вам з Рустемом доброго спільного шляху в житті. В повазі ,коханні та підтримці, – написав режисер у Instagram.

/ Фото: instagram.com/seitablaiev

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/ Фото: instagram.com/seitablaiev

/ Фото: instagram.com/seitablaiev

Варто зазначити, Ахтем Сеітаблаєв не дуже любить ділитися подробицями особистого життя і рідко публікує у Instagram фото із сім'єю. Режисер був одружений двічі. У нього троє дітей від першого шлюбу, а також прийомний син – його друга дружина Іванни.

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У жовтні минулого року режисер у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповів про розлучення із другою дружиною Іванною Дядюрою.

Це досить емоційний момент у житті кожної людини. Непростий момент. Особливо коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, почуття, що закінчуються... Я сподіваюся, ми залишимося добрими друзями, – сказав Ахтем.

Раніше Тоня Матвієнко поділилася рідкісним фото зі старшою дочкою.