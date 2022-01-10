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Як зараз виглядає 23-річна донька Тоні Матвієнко – дивимося рідкісне сімейне фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 12:37
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Старша донька Тоні Матвієнко не любить публічності і рідко з'являється у Instagram своєї мами
Тоня Матвієнко показала рідкісний сімейний знімок із двома доньками
Тоня Матвієнко показала рідкісний сімейний знімок із двома доньками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко радує шанувальників новими сімейними фото. Зараз співачка разом із сім'єю проводить час у Яремчі. У себе в Instagram співачка опублікувала рідкісне фото з Арсеном Мірзояном та доньками – Ніною та Уляною.

Якщо молодша дочка співачки часто з'являтиметься у соцмережах мами, то знімки зі старшою донькою – рідкість.

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/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, Уляну Тоня народила зовсім юною, у 17 років, від першого чоловіка, з яким познайомилася у 16. Співачка зізнавалася, тоді вона зіштовхнулася із засудженням.

Буквально тицяли пальцем, я йшла і тицяли пальцем, це мене збило, повія... Нічого, пережила. Ось дивно, тоді мене всі обзивали, цуралися, а зараз це просто "клас, у тебе така доросла дочка", а де ви раніше були. Тепер кажуть, усі супер, а тоді так принижували, – згадувала в одному із інтерв'ю артистка.

/ Фото: Инстаграм

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У листопаді Уляні виповнилося 23 роки. Про дівчину майже немає інформації. Відомо, що старша донька Тоні Матвієнко навчається на режисера.

Раніше Тоня Матвієнко розповіла, що молодша донька слухає лише свою старшу сестру.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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