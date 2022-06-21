Ось це так поворот! 18-річний син Ілона Маска змінить стать та повністю відречеться від свого батька

Син Ілона Маска вирішив змінити життя / Фото: Getty Images, dailymail

Якщо ж 14-річна донька Дженніфер Лопес вважає себе небінарною персоною, то син Ілона Маска відчуває себе жінкою. Нещодавно Ксав'єр вирішив подати документи в суд щодо зміни гендера.

Як повідомляє New York Post, син Ілона Маска від першого шлюбу подав документи на зміну статі у квітні, після свого 18-річчя.

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Таким чином хлопчик нібито прагне розірвати всі зв'язки з зірковим батьком. Ба більше, він планує відмовитись від прізвища міліардера і взяти прізвище своєї матері.

Ілон Маск з Талулою Райлі, Ксав’єром та Гріффіном. / Фото: dailymail

Скріншот відповідний документів спадкоємця Ілона Маска з'явились у Twitter. Ксав'єр подав їх в окрузі Лос-Анджелеса.

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Я вже давно не живу зі своїм біологічним батьком і не хочу бути будь-яким чином пов’язаним з ним, – пояснив Ксав'єр.

Тепер хлопець хоче, аби його називали Вівіан Дженна Вілсон і щоб "визнавали жінкою".

Коротко про особисте життя Ілона Маска

Ще будучи студентом, Ілон познайомився зі своєї першою дружиною Джастіною Вілсон. У 2000 році вони одружились, а через два роки у них народився первісток, який через 10 тижнів помер з невідомих причин. У 2004 році пара скористалась послугами ЕКО і в них народилось двоє синів – Гріффін та Ксав'єр. У 2006-му дружина Маска знову завдяки штучному заплідненню народила трійнят – Деміана, Кайю та Саксона. У 2008 році подружжя розлучилось.

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Мільярдер зі спадкоємцями / Фото: Скріншот із відео

Згодом у Маска було чимало романів з відомими жінками, зокрема з британською акторкою Талулою Райлі та скандальною Ембер Герд. Незабаром обраницею міліардера стала співачка Граймс, яка народила йому сина X A-Xii.

Тепер ж подейкують, що Ілон Маск зустрічається з рудоволосою бестією, австралійською акторкою Наташою Бассетт.