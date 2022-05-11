Кохана ALEKSEEV з ВІА Гри з російським паспортом хоче стати українкою

Дівчина Алексєєва з ВіаГри хоче отримати український паспорт

Тривалий роман Микити Алексєєва та його коханої Уляни Синецької став ще міцнішим під час війни. Дівчина, яка вже кілька років живе в Україні зі своїм обранцем вирішила відмовити від російського паспорта

В інтерв'ю "Слава+" ALEKSEEV розповів, що Уляна серйозно задумалася про те, щоб стати повноправною громадянкою України.

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Зрозуміло, якщо вона повернулася сюди, то вона абсолютно на нашому боці. Вона абсолютно вірить у те, що добро на нашому боці. Я як чоловік, який її дуже любить, хочу для неї тільки кращого в майбутньому. Тому я дуже хочу змінити її громадянство, – поділився Алексєєв.

Коли почалася війна, за словами співака, його кохана перебувала у Європі. В Україну Уляна повернулася зовсім недавно, бо Микита не хотів, щоб вона постраждала. Проте, після повернення до Києва, у солістки "ВІА Гри" виникли складнощі на кордоні.

Для того, щоб вона заїхала, я поставив її на облік до СБУ. Ми отримали відповідь, що вона може прибути, тільки після цього вона прибула. Це був не найпростіший такий етап. Наступне, чим я займатимуся, я намагатимуся змінити її громадянство, як це вийде. Я розумію, що це буде дуже важко, але я вірю, що у нашій країні нормальні люди, які розуміють ситуацію. Вона живе тут чотири роки зі мною, від самого початку наших стосунків, вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поряд зі мною, – сказав артист.

Раніше Іван Дорн сказав, за якої умови готовий повернутися до Москви .