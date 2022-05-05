Іван Дорн сказав, за якої умови готовий повернутися до Москви

Український співак Іван Дорн відреагував на заборону в'їжджати до Росії та зізнався, що готовий приїхати лише за однієї умови

Іван Дорн розповів, коли готовий приїхати до РФ / Фото: Pixabay, instagram.com/dorn_ivan

Іван Дорн, як і більшість українських зірок, отримав почесний заборона на в'їзд до Росії терміном на 50 років. Проте співака це зовсім не засмутило.

За словами Дорна, він і так збирався до Москви лише тоді, коли вона буде підконтрольною Україні територією.

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Може приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Почнемо з Краснодарського краю – заберемо його назад, Таганрог, решту, а потім до Москви дійдемо, поставимо прапор. Скажімо: "нам не потрібно до вас їздити, тепер ви до нас їздитимете", – заявив співак в інтерв'ю. Факти.ICTV".

Також виконавець зізнався, що вже готується до похорону Путіна. Присутня на них особливого бажання у Дорна немає, але відсвяткувати цю подію він все ж таки планує.

Я не жалкую про те, що не побачу його похорон. Я не бачив похорону Сталіна, так і Путіна не побачу. Нічого страшного. Я відсвяткував би сто відсотків. У мене вже пляшка горілки стоїть на цей день і салюти, – поділився Дорн.

Після перемоги України у війні виконавець має намір організувати великий концерт за участю всіх українських зірок.

Свято нашої перемоги буде реально класним! Я його дуже чекаю і, сподіваюся, він відбудеться якнайшвидше, – додав музикант.

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