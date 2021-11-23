Трансгендери погрожують вбити Джоан Роулінг – вони дізналися її адресу

Британська письменниця Джоан Роулінг отримала багато листів із погрозами від ЛГБТ-активістів. Вона заявила, що трансгендери не змусять її замовкнути

Письменниця Джоан Роулінг отримує багато погроз від трансгендерів / Фото: Getty Images

Дж. К. Роулінг стверджує, що вона отримала настільки багато злісних повідомлень, що їй вистачило б їх, щоб обклеїти свій будинок. Автор "Гаррі Поттера" розлютила ЛГБТ-спільноту після того, як заявила про свою зневагу на адресу трансгендерів та їх прихильників.

Із-за цього модель Джорджія Фрост, "королі трансвеститів" Холлі Старс та Річард Енерджі прийшли протестувати прямо під будинок письменниці з табличками, на яких було написано: "транс-визволення – зараз" та "права трансгендерів – це права людини". Вони зробили кілька знімків на тлі оселі Роулінг, а потім оприлюднили їх в інтернеті.

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Адреса моєї родини була опублікована в Twitter трьома активістами, які сфотографувалися перед нашим будинком так, щоб її було видно. Я прошу тих, хто ретвітнув той знімок, навіть якщо вони зробили це на знак осуду, видалити його, – написала Джоан у Мережі.

Джоан Роулінг / Фото: Getty Images

Письменниця негайно звернулася до служби підтримки, тому облікові записи активістів вже видалили.

Відомо, що конфлікт почався після того, як минулого року Роулінг розкритикувала статтю через використання замість слова "жінка" терміну – "люди, у яких менструація".

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Я впевнена, що раніше для визначення цих людей було якесь слово. Вумбен? Вімпунд? Вумуд? Допоможіть мені хтось, – жартома написала Джоан.

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