Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Трансгендери погрожують вбити Джоан Роулінг – вони дізналися її адресу

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 20:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Британська письменниця Джоан Роулінг отримала багато листів із погрозами від ЛГБТ-активістів. Вона заявила, що трансгендери не змусять її замовкнути
Письменниця Джоан Роулінг отримує багато погроз від трансгендерів
Письменниця Джоан Роулінг отримує багато погроз від трансгендерів / Фото: Getty Images

Дж. К. Роулінг стверджує, що вона отримала настільки багато злісних повідомлень, що їй вистачило б їх, щоб обклеїти свій будинок. Автор "Гаррі Поттера" розлютила ЛГБТ-спільноту після того, як заявила про свою зневагу на адресу трансгендерів та їх прихильників.

Із-за цього модель Джорджія Фрост, "королі трансвеститів" Холлі Старс та Річард Енерджі прийшли протестувати прямо під будинок письменниці з табличками, на яких було написано: "транс-визволення – зараз" та "права трансгендерів – це права людини". Вони зробили кілька знімків на тлі оселі Роулінг, а потім оприлюднили їх в інтернеті.

Реклама

Адреса моєї родини була опублікована в Twitter трьома активістами, які сфотографувалися перед нашим будинком так, щоб її було видно. Я прошу тих, хто ретвітнув той знімок, навіть якщо вони зробили це на знак осуду, видалити його, – написала Джоан у Мережі.

Джоан Роулінг
Джоан Роулінг / Фото: Getty Images

Письменниця негайно звернулася до служби підтримки, тому облікові записи активістів вже видалили.

Відомо, що конфлікт почався після того, як минулого року Роулінг розкритикувала статтю через використання замість слова "жінка" терміну – "люди, у яких менструація".

Реклама

Я впевнена, що раніше для визначення цих людей було якесь слово. Вумбен? Вімпунд? Вумуд? Допоможіть мені хтось, – жартома написала Джоан.

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти