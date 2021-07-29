Час подумати: Ані Лорак заінтригувала фотографією в бікіні

Співачка, яка анонсувала свої концерти в Україні, поділилася з фоловерами новим постом, який нікого не залишив байдужим

Ані Лорак показала фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/anilorak

Зараз Ані Лорак відпочиває в Туреччині. Співачка готується до майбутніх шоу в Одесі. Нагадаємо, що артистка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт за сім років.

На фотографіях Лорак позує сидячи в білому купальнику, демонструючи стрункі ноги і бюст.

Час подумати, час завантажити нову програму, – загадково написала в публікації Ані.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Шанувальники в коментарях написали, що дуже чекають на зустріч з улюбленицею в Україні і засипали її компліментами:

"Ну яка ж краса"

"Люба моя Ані незрівнянна"

"Можна з глузду з'їхати від цієї краси"

"Ви дуже красива жінка"

"Красуня"

Скріншот: instagram.com/anilorak

Скріншот: instagram.com/anilorak

Скріншот: instagram.com/anilorak

В сторіс Ані Лорак також показала фотографію в іншому купальнику і з новою зачіскою – її волосся завите у великі кучері.

Скріншот: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що напередодні Ані Лорак поділилася архівними фото з відомим британським музикантом, привітавши його з вдень народження.

Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії: