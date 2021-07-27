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Не тільки Бен і Дженніфер: нові пари Голлівуду і кому із зірок приписують стосунки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 липня, 14:29
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Джей Ло повернулася до Аффлека, а Джолі все частіше застають з The Weeknd. У цьому матеріалі розповідаємо про новоутворені пари селебрітіс і тих, хто не поспішає підтверджувати романтичні стосунки
Хто із зірок закрутив роман в цьому році
Хто із зірок закрутив роман в цьому році

Нещодавно Дженіфер Лопес відсвяткувала свій день народження і користуючись нагодою підтвердила роман з Беном Аффлеком. Їхні фото на яхті облетіли всі ЗМІ, а в соцмережах порівнюють старі і нові знімки і жартують про возз'єднання "ексів".

У соцмережах реагують на роман Лопес і Аффлека / Фото: Instagram

Не менш обговорюваною темою в Мережі стали романтичні стосунки між Ріанною і A$AP Rocky. Вперше про них як про пару заговорили наприкінці грудня минулого року, а навесні 2021-го 32-річний репер назвав співачку коханням свого життя.

A$AP Rocky почав зустрічатися з Ріанною в 2021 році / Фото: колаж Life Сьогодні

Так добре, коли у тебе є "та єдина". Вона краще, ніж мільйон інших... Думаю, коли ти знаєш, то ти знаєш. Вона – єдина, – розповів A$AP Rocky про Ріанну в інтерв'ю для журналу GQ.

Цікаво, що репер раніше з'являвся з Ріанною на деяких світських івентах у різні роки. Він також брав участь в шоу співачки під час її туру в 2013 році.

У січні 2020 року Ріанна розлучилася з саудівським мільярдером Хассаном Джамілем, з яким зустрічалася з 2017 року. А останнім гучним романом A$AP Rocky були стосунки із Кендалл Дженнер.

Цього літа також обговорюють нібито роман Анджеліни Джолі зі співаком The Weeknd, він же Ейбел Макконен Тесфайе.

І хоча друзі виконавця стверджують, що Вікенд і Джолі – просто спілкуються, шанувальники зірок мають іншу думку.

Нещодавно, до речі, на тлі цих чуток Анджеліна Джолі і The Weeknd сходили на один концерт. При цьому акторка сиділа в залі зі своїми дітьми, а The Weeknd відпочивав окремо, з компанією друзів.

The Weeknd і Анджеліна Джолі на концерті в Лос-Анджелесі
The Weeknd і Анджеліна Джолі на концерті в Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/angelinajoliefamily, instagram.com/kisslonogy2.0

Співачка Адель два роки тому оголосила про розлучення із Саймоном Коннекі. З тих пір ЗМІ періодично пишуть про нові романи британської співачки. Спершу їй приписували інтригу з репером Skepta, а тепер шанувальники обговорюють її можливі стосунки зі спортивним агентом-мультимільйонером Річем Полом.

Вперше їх побачили разом ще минулого тижня, коли обидва були присутні на матчі півфіналу NBA.

Адель і Річ Пол на грі NBA / Скріншот: thestar.com

Пізніше папараці вдалося сфотографувати Адель і Річа при виході з нью-йоркського ресторану Cipriani, а після в Мережі знайшли інтерв'ю Пола, в якому він натякнув, що у нього вдома гостювала знаменита співачка і сказав, що вони разом відмінно провели час.

Раніше ми розповідали, як Джей Ло відзначила день народження в компанії Бена Аффлека.

Як зірки переживають розставання, дивіться в сюжеті:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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