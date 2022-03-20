Все відбудуємо, але ніколи не пробачимо: зірки, чиї будинки зруйновані російськими окупантами

Ці українські зірки також постраждали від російської воєнної машини / Фото: открытые источники

Вже 25-й день триває російське вторгнення. Це нелюдська, імперська амбіція Путіна, через яку зараз страждають мільйони українців. Багато хто втратив життя, хтось змушений рятувати дітей, залишаючи небезпечні зони, комусь російська військова машина знищила будинок. У цьому матеріалі ми розповімо про українських знаменитостей, чиї будинки постраждали через війну.

Євген Синельников

Режисер і продюсер "Орла і решки" останніми тижнями часто з'являвся у новинах, але через поганий привід. Спочатку повідомлялося, що він разом із сином та родичами опинився у заручниках у Бучі. На щастя, їм вдалося, ризикуючи життям, вирватися з ув'язнення. Він зізнавався, що окупанти, що увірвалися до нього до будинку, впізнали його і навіть попросили автограф. Можливо, через це Євген Синельников та його сім'я залишився живим – про це він розповідав в інтерв'ю "Слава+" .

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Євгеній також казав, що його будинок постраждав, тому що він на власні очі бачив, як літак пускав ракети по його оселі.

В інтерв'ю Синельников розповів про пережиті жахи / Фото: скріншот

Ігор Кондратюк

Відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, який зараз у лавах тероборони, також став одним із тих, хто постраждав від військових дій, та ще й у свій день народження. Відомо, що у будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад.

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Сусіди зателефонували, бо вони це побачили. Прилетіло також і до лісу, біля нас. Спочатку вони загасили пожежу у лісі, а потім повідомили мені, що у нас із будинком проблеми. Я виклав пост як ілюстрацію того, що рашисти обстрілюють не військові бази, не аеродроми, і вони не воюють з українською армією.

– заявив Ігор в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

будинок Ігоря Кондратюка / скріншот Facebook

Ілона Гвоздьова

Популярна українська танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова раніше розповіла, що до її будинку потрапив снаряд. На своїй сторінці в інстаграм вона публікувала непрості публікації та сторіз.

То був наш будинок! Що ж ви творите, виродки? Це мирний район, жодних стратегічних об'єктів, просто с*ка, мирне селище з живими цивільними людьми! Путін горітиме в пеклі з усім російським народом. До речі, кримчани, привіт. Сподіваюся, тепер ви не розповідатимете мені, що Україна напала сама на себе і розбиває свої ж будинки. Ця війна дуже скоро відіб'ється на ваших життях — ваших дітей та чоловіків заберуть воювати в Україні, ви втратите роботи і на нові влаштуватися не зможете, ви не зможете купити звичну техніку (Iphone вже коштує 5000 доларів), речі не зможете подорожувати, закриють Youtube , Instagram, ви просто перестанете нормально жити. Досить мовчати! Виходьте та боріться за свої життя та майбутнє своїх дітей. Виходьте на мітинги, доки не ввели воєнний стан у вашій країні! Ми живі, будинок відбудуємо і повільно, але впевнено закатаємо у новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!

скріншот з інстаграм Ілони Гвоздєвої

Юрій Фалеса

Український продюсер, який працював з Ані Лорак та Машею Гойєю, 16 березня розповів, що до його будинку в Подільському районі в Києві вцілили російські снаряди, через що сталася пожежа. Тепер Юрієві Фалесі доведеться відбудовувати нерухомість.

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дом Юрия Фалеси / скріншот Facebook

Ні будинку, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відновлюватимемося заново!

– написав Юрій Фалеса у Facebook.

Незважаючи на всі прикрощі та жахи, які принесла російська війна, ми продовжуємо вірити в наших захисників та у швидку перемогу. Будинки та дороги будуть відбудовані, але ми ніколи не забудемо і не пробачимо рашистам їхнього злочину!

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